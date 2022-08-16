Британскую прессу взволновало пугающее предупреждение Путина Западу

"Запад давно пытается помешать таким странам, как Иран или Северная Корея, получить современное и мощное оружие. Однако Путин дал понять, что Москва готова помочь этим государствам ", — говорит колумнист.

Этот вывод Дули сделал из заявления Путина на форуме "Армия-2022", который обратился к союзникам с предложением приобрести самые современные виды вооружений: от стрелкового оружия до бронетехники, артиллерии, боевой авиации и беспилотных летательных аппаратов. Журналист отметил, что, если Россия начнёт поставлять или увеличит продажи оружия странам, которые настроены враждебно по отношению к Западу, это может быть воспринято как провокация.