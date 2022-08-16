Британскую прессу взволновало пугающее предупреждение Путина Западу
Колумниста Daily Express Дули взволновало пугающее предупреждение Путина Западу
Президент России Владимир Путин сделал Западу пугающее предупреждение, когда пообещал предоставить оружие своим союзникам, пишет журналист британского издания Daily Express Мэтью Дули.
"Запад давно пытается помешать таким странам, как Иран или Северная Корея, получить современное и мощное оружие. Однако Путин дал понять, что Москва готова помочь этим государствам ", — говорит колумнист.
Этот вывод Дули сделал из заявления Путина на форуме "Армия-2022", который обратился к союзникам с предложением приобрести самые современные виды вооружений: от стрелкового оружия до бронетехники, артиллерии, боевой авиации и беспилотных летательных аппаратов. Журналист отметил, что, если Россия начнёт поставлять или увеличит продажи оружия странам, которые настроены враждебно по отношению к Западу, это может быть воспринято как провокация.
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Напомним, что, открывая международный военно-технический форум "Армия-2022", президент Владимир Путин высказался о союзниках России — сильных государствах, не прогибающихся перед "гегемоном". Он добавил, что Россия искренне дорожит исторически дружественными и доверительными связями с государствами Латинской Америки, Азии, Африки, готова предложить союзникам и партнёрам своё современное вооружение.
ТАСС / MAXIM SHIPENKOV