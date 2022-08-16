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16 августа, 11:00

Политолог предрёк Евросоюзу драку из-за скандальной визовой идеи Зеленского

Политолог Шатилов: Члены Евросоюза передерутся из-за скандальной визовой идеи Зеленского

В Евросоюзе и сейчас достаточно внутренних дрязг, а после призыва президента Украины Владимира Зеленского прекратить выдачу виз россиянам члены ЕС могут и вовсе все "передраться". Об этом в беседе с Лайфом сказал политолог, декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ Александр Шатилов.

"Зеленский фонтанирует фантастическими и иногда просто скандальными идеями. Это одна из них. Непонятно, то ли здесь больше каких-то эмоций, связанных с проблемами на фронте, то ли это действительно желание напомнить о себе. Призыв к европейским странам перестать выдавать россиянам визы действительно может привести к противоречиям внутри Евросоюза. Там и так уже хватает внутренних дрязг. Все там передерутся между собой", — считает Шатилов.

Он отметил, что если идею Зеленского реализуют, то по туристической отрасли будет нанесён внушительный удар. Курортные страны, естественно, этого не хотят, так как и сейчас несут серьёзные потери из-за сокращения турпотока из России. Потому эти государства будут выступать против инициативы, и продавить предложение украинского политика в Евросоюзе будет крайне сложно, считает Шатилов. Он привёл в пример Испанию, где скандальная идея Зеленского может поставить под угрозу базовые принципы ЕС.

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Напомним, Владимир Зеленский ранее призвал страны ЕС запретить на один год въезд для всех россиян. В Евросоюзе эти слова вызвали разногласия: некоторые политики, в частности прибалтийские, поддержали идею, а другие представители стран Западной Европы отметили, что это противоречит правилам ЕС. После этого бывший глава МИД Финляндии предрёк раскол в Евросоюзе из-за идеи украинского президента.

Обложка ©

Unsplash

Кристина Шайдуллина

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