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16 августа, 10:55

Информация о пропаже россиянки после взрыва в Ереване не подтвердилась

Информация о пропаже россиянки в связи со взрывом в ереванском торговом центре "Сурмалу" не подтвердилась. Это следует из заявления пресс-службы Посольства России в Армении.

"По сведениям МЧС Республики Армения, информация о пропаже без вести гражданки России Любови Грибовой (Любы Грибовой) 1959 года рождения не подтвердилась. Она жива и здорова", — сообщили в ведомстве.

Напомним, два дня назад на ереванском оптовом рынке "Сурмалу" прогремел сильный взрыв. Первые минуты трагедии попали на видео. Согласно предварительной версии, причиной ЧП стало возгорание на складе с фейерверками. На данный момент известно о 16 жертвах и восьми пропавших без вести. Накануне пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян сообщал, что спасатели услышали голос из-под завалов ТЦ "Сурмалу". Сейчас они ищут, откуда он мог исходить.

Из-под завалов в ереванском ТЦ извлекли погибшего ребёнка

Из-под завалов в ереванском ТЦ извлекли погибшего ребёнка

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ТАСС / Александр Патрин

Оксана Попова

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