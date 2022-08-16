Информация о пропаже россиянки после взрыва в Ереване не подтвердилась
Информация о пропаже россиянки в связи со взрывом в ереванском торговом центре "Сурмалу" не подтвердилась. Это следует из заявления пресс-службы Посольства России в Армении.
"По сведениям МЧС Республики Армения, информация о пропаже без вести гражданки России Любови Грибовой (Любы Грибовой) 1959 года рождения не подтвердилась. Она жива и здорова", — сообщили в ведомстве.
Напомним, два дня назад на ереванском оптовом рынке "Сурмалу" прогремел сильный взрыв. Первые минуты трагедии попали на видео. Согласно предварительной версии, причиной ЧП стало возгорание на складе с фейерверками. На данный момент известно о 16 жертвах и восьми пропавших без вести. Накануне пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян сообщал, что спасатели услышали голос из-под завалов ТЦ "Сурмалу". Сейчас они ищут, откуда он мог исходить.
ТАСС / Александр Патрин