Спасатели расслышали зов из-под завалов ТЦ "Сурмалу" в Ереване
Спасатели, работающие на территории ТЦ "Сурмалу" в Ереване, где в воскресенье прогремел взрыв, услышали голос из-под завалов. Сейчас они ищут его источник, заявил пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян.
"Сообщаю, что из-под завалов раздался голос, в этом районе ведутся работы по извлечению гражданина или граждан", — пояснил Костанян.
Ранее из-под завалов в ереванском ТЦ извлекли тело ещё одного человека. Таким образом, число погибших достигло семи человек. В результате ЧП было ранено 60 человек. Также спасателям удалось обнаружить живыми шесть человек, которые считались пропавшими без вести. Сейчас остаётся неизвестной судьба 17 человек. Один из них россиянин.
twitter / @antip_2