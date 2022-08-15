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15 августа, 18:35

Спасатели расслышали зов из-под завалов ТЦ "Сурмалу" в Ереване

Спасатели, работающие на территории ТЦ "Сурмалу" в Ереване, где в воскресенье прогремел взрыв, услышали голос из-под завалов. Сейчас они ищут его источник, заявил пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян.

"Сообщаю, что из-под завалов раздался голос, в этом районе ведутся работы по извлечению гражданина или граждан", — пояснил Костанян.

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Ранее из-под завалов в ереванском ТЦ извлекли тело ещё одного человека. Таким образом, число погибших достигло семи человек. В результате ЧП было ранено 60 человек. Также спасателям удалось обнаружить живыми шесть человек, которые считались пропавшими без вести. Сейчас остаётся неизвестной судьба 17 человек. Один из них россиянин.

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twitter / @antip_2

Анатолий Симоненко

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