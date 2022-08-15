Китай посоветовал США извлечь уроки из визита Пелоси на Тайвань

США лучше остановиться, чтобы и дальше не делать шаги в неверном направлении в ситуации по Тайваню, заявил постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь, комментируя очередную поездку представителей Конгресса США на остров.

"Они должны были извлечь уроки из визита на Тайвань спикера [Палаты представителей Конгресса США Нэнси] Пелоси. Они должны понимать, что им следует остановиться и не двигаться далее в неверном направлении", — заявил он журналистам.

Цзюнь отметил, что со стороны прекрасно видно, кто кого провоцирует: кто пытается сохранять статус-кво, а кто создаёт всё новые и новые проблемы. А также добавил, что Китай со своей стороны будет и дальше предпринимать всё возможное для обеспечения суверенитета и территориальной целостности.