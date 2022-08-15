Китай посоветовал США извлечь уроки из визита Пелоси на Тайвань
Постпред Китая при ООН посоветовал США прекратить неверные шаги по Тайваню
США лучше остановиться, чтобы и дальше не делать шаги в неверном направлении в ситуации по Тайваню, заявил постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь, комментируя очередную поездку представителей Конгресса США на остров.
"Они должны были извлечь уроки из визита на Тайвань спикера [Палаты представителей Конгресса США Нэнси] Пелоси. Они должны понимать, что им следует остановиться и не двигаться далее в неверном направлении", — заявил он журналистам.
Цзюнь отметил, что со стороны прекрасно видно, кто кого провоцирует: кто пытается сохранять статус-кво, а кто создаёт всё новые и новые проблемы. А также добавил, что Китай со своей стороны будет и дальше предпринимать всё возможное для обеспечения суверенитета и территориальной целостности.
"Очевидно, что контрмеры, которые мы приняли в ответ на эти провокационные шаги, оправданны и законны", — добавил постпред.
Напомним, в последние дни Народно-освободительная армия КНР пребывала в полной боевой готовности. Китайские военнослужащие начали учения в трёх акваториях вокруг Тайваня. Это связано с недавним визитом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй. После её посещения острова в Китае анонсировали регулярные учения армии страны к востоку от так называемой срединной линии Тайваньского пролива. Власти острова в свою очередь ответили тем же: они анонсировали военные учения с боевыми стрельбами. Однако вчера на Тайвань с рабочим визитом прибыла новая делегация конгрессменов США во главе с Эдом Марки.
ТАСС / John Minchillo