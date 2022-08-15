Пленный шведский наёмник признался, что купил гражданство Украины за $700
Матиас Густавссон. Фото © ТАСС / Николай Тришин
Пленный шведский наёмник Матиас Густавссон, воевавший за ВСУ, купил украинское гражданство за 700 долларов. Об этом он сообщил в ходе судебного заседания в ДНР, на котором сегодня в отношении него и других иностранцев оглашалось обвинение.
В суде он так разоткровенничался, что рассказал прочие подробности приобретения украинских документов. Так, например, Густавссон купил не только гражданство, но и за отдельную плату стал обладателем новеньких водительских прав.
Как уже писал Лайф, в ДНР огласили обвинение пятерым иностранным наёмникам. Трём грозит смертная казнь. Гражданин Швеции Матиас Густавссон, гражданин Хорватии Векослав Пребег и британец Джон Хардинг обвиняются в преступлениях по статьям "Насильственный захват власти или насильственное удержание власти", а также "Участие наёмника в вооружённом конфликте или военных действиях", сообщили в Верховном суде ДНР.