Пленный шведский наёмник признался, что купил гражданство Украины за $700

Пленный шведский наёмник Матиас Густавссон, воевавший за ВСУ, купил украинское гражданство за 700 долларов. Об этом он сообщил в ходе судебного заседания в ДНР, на котором сегодня в отношении него и других иностранцев оглашалось обвинение.

В суде он так разоткровенничался, что рассказал прочие подробности приобретения украинских документов. Так, например, Густавссон купил не только гражданство, но и за отдельную плату стал обладателем новеньких водительских прав.