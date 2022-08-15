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15 августа, 18:05

Пленный шведский наёмник признался, что купил гражданство Украины за $700

<p>Матиас Густавссон. Фото © ТАСС / Николай Тришин</p>

Матиас Густавссон. Фото © ТАСС / Николай Тришин

Пленный шведский наёмник Матиас Густавссон, воевавший за ВСУ, купил украинское гражданство за 700 долларов. Об этом он сообщил в ходе судебного заседания в ДНР, на котором сегодня в отношении него и других иностранцев оглашалось обвинение.

В суде он так разоткровенничался, что рассказал прочие подробности приобретения украинских документов. Так, например, Густавссон купил не только гражданство, но и за отдельную плату стал обладателем новеньких водительских прав.

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Как уже писал Лайф, в ДНР огласили обвинение пятерым иностранным наёмникам. Трём грозит смертная казнь. Гражданин Швеции Матиас Густавссон, гражданин Хорватии Векослав Пребег и британец Джон Хардинг обвиняются в преступлениях по статьям "Насильственный захват власти или насильственное удержание власти", а также "Участие наёмника в вооружённом конфликте или военных действиях", сообщили в Верховном суде ДНР.

Николь Вербер

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