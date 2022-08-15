Шойгу обсудил с Гутерришем условия безопасного функционирования Запорожской АЭС

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провёл телефонный разговор с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем, в ходе которого были рассмотрены условия безопасного функционирования Запорожской АЭС. Об этом сообщили в пресс-службе российского оборонного ведомства.

"Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем для обсуждения условий безопасного функционирования Запорожской АЭС", — говорится в сообщении.

Кром того, в ходе разговора стороны озвучили мнения по поводу функционирования "миссии по установлению фактов" в отношении инцидента, произошедшего в СИЗО в Еленовке в ДНР, по которому ударили ВСУ. А также обсудили инициативы ООН относительно порядка упрощения экспорта российских продуктов питания и удобрений.