Шойгу обсудил с Гутерришем условия безопасного функционирования Запорожской АЭС
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провёл телефонный разговор с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем, в ходе которого были рассмотрены условия безопасного функционирования Запорожской АЭС. Об этом сообщили в пресс-службе российского оборонного ведомства.
"Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем для обсуждения условий безопасного функционирования Запорожской АЭС", — говорится в сообщении.
Кром того, в ходе разговора стороны озвучили мнения по поводу функционирования "миссии по установлению фактов" в отношении инцидента, произошедшего в СИЗО в Еленовке в ДНР, по которому ударили ВСУ. А также обсудили инициативы ООН относительно порядка упрощения экспорта российских продуктов питания и удобрений.
Напомним, в последнее время украинские военные усилили обстрелы Запорожской атомной электростанции, которая находится под контролем российской стороны. С начала августа ВСУ запустили по объекту десятки ударных беспилотников и ракет из РСЗО. Лишь за последние дни было зафиксировано более десяти ударов. В свою очередь, генсек ООН Антониу Гутерриш призвал создать вокруг Запорожской атомной электростанции периметр безопасности.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ, © Getty Images / Jeon Heon-Kyun - Pool