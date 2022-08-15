Нацбанк Румынии взял на работу известного в стране астролога Минерву

Гадалке 64 года, из них пятьдесят она посвятила астрологии. По данным местных СМИ, у Минервы есть дипломы по психологии, актёрскому мастерству и даже праву. Она уже подтвердила, что будет работать в Нацбанке Румынии в одном из подкастов. Астролог пояснила, что заняла исполнительную должность, и выразила сожаление, что "больше не имеет права гадать". "Но это ничего не значит, потому что у меня есть идея сделать подкаст", — сказала она.