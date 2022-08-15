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15 августа, 17:17

Названы имена наставников нового сезона шоу "Голос 60+"

С завтрашнего дня стартуют съёмки нового сезона проекта "Голос 60+". Наставниками шоу станут певцы Валерий Сюткин, Александр Малинин, Елена Ваенга и Игорь Корнелюк.

"Уже завтра стартуют съёмки слепых прослушиваний пятого сезона "Голос 60+", а премьера шоу в эфире Первого ожидается в ближайшее время. Кресла наставников команд займут Елена Ваенга и Валерий Сюткин, уже имеющие опыт работы в "Голосе", а также дебютирующие в проекте Александр Малинин и Игорь Корнелюк", — говорится в сообщении Первого канала.

Среди участников будут как опытные вокалисты, так и представители других профессий, в том числе инженеры, крановщица, скульптор и врач-анестезиолог. Победителя сезона выберут в прямом эфире в ходе зрительского голосования.

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Ранее на 99-м году жизни не стало ветерана Великой Отечественной войны, победителя четвёртого сезона шоу "Голос 60+" Михаила Серебрякова. О смерти Михаила Ерофеевича, покорившего артистизмом всю Россию, даже хладнокровного ведущего Дмитрия Нагиева, стало известно из личного блога наставника Серебрякова по "Голосу" Олега Газманова.

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YouTube / Игорь Любичев

Анатолий Симоненко

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