Названы имена наставников нового сезона шоу "Голос 60+"

С завтрашнего дня стартуют съёмки нового сезона проекта "Голос 60+". Наставниками шоу станут певцы Валерий Сюткин, Александр Малинин, Елена Ваенга и Игорь Корнелюк.

"Уже завтра стартуют съёмки слепых прослушиваний пятого сезона "Голос 60+", а премьера шоу в эфире Первого ожидается в ближайшее время. Кресла наставников команд займут Елена Ваенга и Валерий Сюткин, уже имеющие опыт работы в "Голосе", а также дебютирующие в проекте Александр Малинин и Игорь Корнелюк", — говорится в сообщении Первого канала.

Среди участников будут как опытные вокалисты, так и представители других профессий, в том числе инженеры, крановщица, скульптор и врач-анестезиолог. Победителя сезона выберут в прямом эфире в ходе зрительского голосования.