Ещё трём воевавшим в рядах ВСУ иностранным наёмникам грозит смертная казнь в ДНР

Трое из пяти иностранных наёмников, воевавших в рядах ВСУ против Донбасса, могут быть казнены, суд в ДНР огласил им обвинение. Кадры с заседания публикует Mash. На них подсудимые уверяют, что ни в кого не стреляли и вообще занимались "гуманитарной работой".

"Суд обязан разъяснить, что обвинение Густавссону, Пребегу и Хардингу предусматривает высшую меру наказания", — подчеркнула судья.

Гражданин Швеции Матиас Густавссон, гражданин Хорватии Векослав Пребег и британец Джон Хардинг обвиняются в преступлениях по статьям "насильственный захват власти или насильственное удержание власти", а также "участие наёмника в вооружённом конфликте или военных действиях", сообщили в Верховном суде ДНР.

Британец Эндрю Хилл проходит обвиняемым по статье "участие наёмника в вооружённом конфликте или военных действиях", а его земляку Дилану Хилу вменяется "пособничество в вербовке наёмников для использования в вооружённом конфликте".