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Опубликовано 15 августа 2022, 17:05

Ещё трём воевавшим в рядах ВСУ иностранным наёмникам грозит смертная казнь в ДНР

В ДНР огласили обвинение пятерым иностранным наёмникам, трём грозит смертная казнь

Трое из пяти иностранных наёмников, воевавших в рядах ВСУ против Донбасса, могут быть казнены, суд в ДНР огласил им обвинение. Кадры с заседания публикует Mash. На них подсудимые уверяют, что ни в кого не стреляли и вообще занимались "гуманитарной работой".

"Суд обязан разъяснить, что обвинение Густавссону, Пребегу и Хардингу предусматривает высшую меру наказания", подчеркнула судья.

Гражданин Швеции Матиас Густавссон, гражданин Хорватии Векослав Пребег и британец Джон Хардинг обвиняются в преступлениях по статьям "насильственный захват власти или насильственное удержание власти", а также "участие наёмника в вооружённом конфликте или военных действиях", сообщили в Верховном суде ДНР.

Британец Эндрю Хилл проходит обвиняемым по статье "участие наёмника в вооружённом конфликте или военных действиях", а его земляку Дилану Хилу вменяется "пособничество в вербовке наёмников для использования в вооружённом конфликте".

Приговорённый в ДНР к смерти наёмник обвинил Великобританию в лицемерии
Приговорённый в ДНР к смерти наёмник обвинил Великобританию в лицемерии

Напомним, 9 июня Верховный суд ДНР уже вынес приговор нескольким иностранным наёмникам: они обвиняются в участии в боевых действиях на стороне Украины. Британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также марокканец Саадун Брагим приговорены к высшей мере наказания — смертной казни.

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Татьяна Миссуми
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