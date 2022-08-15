Трое "продавцов орехов" из Ингушетии заманили китайца в тайгу, а затем расстреляли и ограбили

Трое уроженцев Ингушетии расстреляли китайца, который приехал на встречу с ними в сибирскую тайгу за кедровыми орехами. Криминальную историю публикует телеграм-канал SHOT.

53-летний Ван Юнгуй решил оптом купить орехи, и поначалу всё шло по плану: нашёл продавцов и договорился о встрече близ деревни Губино в Томской области. Первые звоночки, на которые стоило обратить внимание, появились уже здесь, однако китайца совершенно не смутило, что сделка будет проходить в лесу.

В итоге явившиеся предприниматели не принесли с собой орехи, но захватили травмат, из которого и расстреляли почтенного гостя. Злоумышленники также отобрали у Юнгуя все деньги и поспешили скрыться на своём "мерседесе". Теперь горе-бизнесмен лежит в больнице с раненым лбом, затылком и поясницей.

По подозрению в разбое задержали ранее судимых Михаила Арчакова, Муссу Бекова, Сулеймана Точиева и местного Родиона Леоненко. У них изъято около двух миллионов рублей.