Более 60 человек эвакуированы из ростовской станицы из-за лесного пожара

Площадь пожара в лесу в Усть-Донецком районе Ростовской области увеличилась с 10 до 30 га, в связи с чем из станицы Верхнекундрюченской было решено эвакуировать 65 жителей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

"Усть-Донецкий район: было эвакуировано 65 человек из станицы Верхнекундрюченской", — сказано в сообщении.

В управлении добавили, что пожар перекинулся через минерализованные полосы шириной 10 метров на дома, их количество уточняется. Тушение лесного пожара осложняется жаркой погодой и сильным ветром с порывами свыше 30 м/с.