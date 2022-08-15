Более 60 человек эвакуированы из ростовской станицы из-за лесного пожара
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Площадь пожара в лесу в Усть-Донецком районе Ростовской области увеличилась с 10 до 30 га, в связи с чем из станицы Верхнекундрюченской было решено эвакуировать 65 жителей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
"Усть-Донецкий район: было эвакуировано 65 человек из станицы Верхнекундрюченской", — сказано в сообщении.
В управлении добавили, что пожар перекинулся через минерализованные полосы шириной 10 метров на дома, их количество уточняется. Тушение лесного пожара осложняется жаркой погодой и сильным ветром с порывами свыше 30 м/с.
Ранее Лайф сообщал, что в дачном посёлке под Новосибирском при пожаре в частном доме погибло четыре человека, в том числе двое детей. Когда приехали пожарные, уже обрушились перекрытия. До прибытия пожарных самостоятельно спаслась 54-летняя женщина, она была отправлена в больницу с ожогами.