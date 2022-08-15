Патрулирующие водоёмы Москвы спасатели пожаловались на невыносимые условия труда

В конце июня сотрудников ГКУ "Пожарно-спасательный центр" обязали потрулировать водоёмы ежедневно с 11:00 до 21:00. При этом им для работы не выдали ничего: ни спецодежду, ни экипировку (за исключением жилета и троса), ни моторных лодок и биноклей, без которых невозможно понять, тонет человек или просто купается.

"Выезжаем на своём транспорте, оборудование возим на нём же. Лодку положить некуда, да её и нет. Мотора тоже нет. Ходим по берегу с чём есть. То есть со спасжилетом и концом Александрова. Расстояния большие, людей купается много. Вдали невозможно отследить состояние купающихся, бинокля нет. По факту повезёт — не повезёт успеть спасти тонущего. Взаимодействия с полицией и администрацией нет. Дежурство врачей не организовано. По последнему распоряжению даже в воду лезть запрещено. Выполняем работу МГПСС. Должны быть экипированы так, как они. Вместо этого стандартная форма, выданная работодателем, не предназначенная для таких работ. Про питание и воду для нас, туалет — каждый сам решает", — рассказал один из спасателей.