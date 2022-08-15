Цена газа в Европе поднялась выше $2400 впервые с начала марта

Цена газа в Европе достигла очередного максимума. Так, впервые с 8 марта она превысила 2400 долларов, об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 2412 долларов за тысячу кубометров. Общий рост цены газа за день превышает 11%.