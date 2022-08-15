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15 августа, 16:17

Цена газа в Европе поднялась выше $2400 впервые с начала марта

Цена газа в Европе достигла очередного максимума. Так, впервые с 8 марта она превысила 2400 долларов, об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 2412 долларов за тысячу кубометров. Общий рост цены газа за день превышает 11%.

Оставшуюся без российского газа Европу добьют обмеление рек и засуха

Оставшуюся без российского газа Европу добьют обмеление рек и засуха

Ранее немецкий министр энергетики, вице-канцлер Роберт Хабек выразил надежду, что поставки газа из России полностью не прекратятся. Вместе с тем он констатировал, что для Берлина закончились времена, когда он строил свою бизнес-модель на основе дешёвого российского топлива.

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Getty Images / Stefan Sauer / picture alliance

Александра Вишнякова

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