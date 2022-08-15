Надпись с призывом "рубить русских детей" появилась у школы имени Ломоносова в Берлине

В Берлине около международной школы имени Ломоносова появилась надпись "Рубить русских детей! Давай!". Данный факт не остался без внимания, некоммерческая организация VADAR, занимающаяся защитой прав русских в Германии, уже подала заявление в правоохранительные органы.

"Это прямая угроза, призыв к убийству ни в чём не повинных детей. И где?! Возле школы, которая априори должна быть местом безопасности, комфорта, дружбы", — заявил председатель организации Ульрих Ойме.