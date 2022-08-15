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15 августа, 16:20

Надпись с призывом "рубить русских детей" появилась у школы имени Ломоносова в Берлине

<p>Надпись с призывом "рубить русских детей". Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/DEskvajr" target="_blank" rel="noopener noreferrer">DEskvajr</a></p>

Надпись с призывом "рубить русских детей". Обложка © Twitter / DEskvajr

В Берлине около международной школы имени Ломоносова появилась надпись "Рубить русских детей! Давай!". Данный факт не остался без внимания, некоммерческая организация VADAR, занимающаяся защитой прав русских в Германии, уже подала заявление в правоохранительные органы.

"Это прямая угроза, призыв к убийству ни в чём не повинных детей. И где?! Возле школы, которая априори должна быть местом безопасности, комфорта, дружбы", — заявил председатель организации Ульрих Ойме.

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Весной неизвестные поджигали вход в спортзал российско-германской школы имени М.В. Ломоносова. Как уточнялось, никто не пострадал, но зданию был причинён ущерб. При этом правоохранители тогда не исключали, что инцидент связан с событиями на Украине.

Николь Вербер
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