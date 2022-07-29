Поделили на троих: Почему к разделу Украины может присоединиться Белоруссия Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о том, что необходимо, чтобы произошёл раздел Украины между Москвой, Варшавой и Бухарестом, согласно карте Медведева, и что может пойти не так. 28 июля, 21:40 Обложка © Telegram / Дмитрий Медведев

Как Зеленский вернёт Украину Польше

Когда-то давно в политологических кругах ходил анекдот. "Встречаются Путин и Меркель в ресторане, садятся за стол и говорят официанту: "Две кружки пива и карту Польши". Юмористы намекали на то, что Россия и Германия вновь — как в XVIII веке — поделят неадекватную Польшу, чьё одержимое амбициями руководство умудрилось испортить отношения со всеми соседями. Сейчас, однако, делить уже собирается сама Польша: её жертвой становится Украина. Причём жертвой добровольной.

Так, замглавы Совета национальной безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал у себя в телеграме две карты. Первая — Украина в границах 2013 года, то есть с Крымом, ДНР, ЛНР, Херсоном и т.п. Это, по мнению, Медведева, "картинка светлого будущего его страны, которая возникала в пострадавшем от психотропных веществ мозгу президента Украины". Однако, по словам российского политика, "западные аналитики считают, что на самом деле будет так" — и приводит вторую карту, где украинская территория ограничивается лишь Киевской областью. Всё, что западнее линии Житомир – Хмельницкий, шло Польше. Черновцы и Винницкая область закрашены в цвет Румынии, Закарпатье — в цвет Венгрии. Остальная же территория — от Одессы до Чернигова — вернулась в состав Российской Федерации.

В Польше, конечно, отрицают какие-то планы по разделу Украины. "Подобные лживые утверждения о намерении Польши разделить Украину время от времени повторяются в кремлёвской пропаганде", — пишут польские журналисты. Киев тоже отметает подобные предположения. "Цивилизованный мир устроен иначе. Польша — большой друг, союзник и партнёр Украины… Варшава не наносит удар в спину, как Москва, а протягивает руку помощи. Не все являются варварами", — писал помощник президента Зеленского Михаил Подоляк.

На деле, однако, Украина уже законодательно предоставила польским гражданам особые права на своей территории — вплоть до возможности осуществлять правоохранительную деятельность. Эти особые права фактически легитимируют польский оккупационный контингент, который сейчас готовит Варшава из частей собственной армии. Причём этот контингент даже не будет получать статус заграничного, ведь президент Польши Анджей Дуда говорил, что границы между Украиной и Польшей не будет. А сами польские журналисты, которые отрицают планы по экспансиии, нет-нет да и пишут о том, какие части Украины их страна будет "охранять".

Ведь все они понимают, что в целом Дмитрий Медведев прав: большинство западных экспертов действительно считают территориальный раздел Украины наиболее вероятным итогом российской специальной военной операции. Да, для такого сценария нужно сочетание двух условий. Во-первых, нежелание России освобождать всю территорию Украины (а о планах по взятию Львова Владимир Путин и не говорил), и, во-вторых, крах и полная дезинтеграция киевского режима (после чего режим уже не сможет продолжать столь выгодную Западу "войну до последнего украинца" для сдерживания России, и США с Европой займутся минимизацией ущерба, то есть дадут Польше и другим странам добро на прямую оккупацию украинской территории, дабы она не досталась Москве). Оба эти условия выглядят вполне реалистичными и могут состояться даже зимой 2022 года.

Конфигурации раздела

Простор для фантазий возникает лишь в конкретных территориальных вопросах. Условно говоря, кому что отойдёт. На сегодняшний день единственным, по сути, бесспорным моментом является уход Закарпатья в Венгрию. В этой области живут этнические венгры, Будапешт о них заботится, и Виктор Орбан, занявший очень грамотную и прагматичную линию в российско-западном конфликте, имеет все основания надеяться на то, что Москва готова его будет за эту линию вознаградить. То есть не станет мешать переходу Закарпатья под контроль Венгрии. По слухам, предварительные переговоры с Кремлём на эту тему венгерские власти уже провели.

С Румынией сложнее. Бухарест претендует не только на Черновцы, но и на Южную Бессарабию, то есть на территории, которые он потерял в 1940 году. Однако эксперты сомневаются, что Россия позволит Румынии взять побережье Чёрного моря к западу от Одессы. Как, собственно, и взять под контроль Винницу. Румыния таких подарков не заслужила. Поэтому для неё и Черновцы будут за счастье.

Что же касается Польши, то большинство экспертов согласны с тем, что Варшава претендует на контроль украинских областей к западу от линии Винница – Житомир (которые она будет использовать как подмандатные территории, выкачивая оттуда людские и иные ресурсы, либо просто присоединит их к себе). Однако тут есть два момента. Во-первых, против такого усиления Польши выступит Германия, которой не нужна новая Речь Посполитая с её претензиями на контроль за Центральной Европой.

Во-вторых, эти планы не по вкусу Белоруссии, которой тоже не нужна сильная Польша. На карте Дмитрия Медведева белорусские границы остаются неизменными, однако специалисты считают, что в случае каких-то поползновений со стороны Варшавы Минск примет решение о вводе войск в Ровенскую и другие северо-западные области Украины. С тем чтобы либо отрезать Польше путь на восток, либо минимизировать ущерб от польской оккупации Западной Украины. "Тут нам придётся реагировать. Потому что мы не можем допустить, чтобы нас вообще поляки окружили. Это опасный вариант", — говорил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Наконец, крайне маловероятно, что Украина при таком разделе продолжит существовать в рамках Киевской области. Никто Киев вольным городом оставлять не станет. Семью нужно воссоединить, то есть мать городов русских должна присоединиться к отцу городов русских (Новгороду) и снова жить вместе со своими детьми.

Фото © Shutterstock Что может помешать разделу Украины по сценарию Медведева? 0 Освобождение Россией Львова Агрессия Польши Замораживание конфликта

Авторы Геворг Мирзаян