Game over: Почему экономика Украины грозит обрушиться как карточный домик, и когда это случится До сих пор Украине удавалось поддерживать экономику на плаву, но сейчас под нож идёт уже и бюджетная сфера, в больницах сокращают персонал, а школы вряд ли откроются в сентябре: кризис уже начинается. 27 июля, 21:40 Коллаж © LIFE. Обложка © Shutterstock

Вслед за "Нафтогазом", который объявил о своем дефолте по еврооблигациям, то же самое собираются сделать другие крупные предприятия Украины: "Укрэнерго" и "Укравтодор". О том, что Киев ждёт финансовая катастрофа, пишет британская Financial Times. Почти полностью израсходованы бюджетные ресурсы, средств не хватает на поддержку социальной сферы: свою работу в ближайшее время могут остановить школы и больницы. У Америки и Европы не получилось сделать Киев витриной западного мира, а дефолт будет воспринят как крах, равный военному разгрому, что совершенно добьёт политические элиты США и ЕС. Виной всему — коррупция, за счет которой держится это территориальное образование. И если в других странах скелетом государства являются законы, то система Украины — это взятки и серые схемы.

Маячащий с 2014 года дефолт Украины грозит стране сползанием в пропасть гуманитарной катастрофы, отмечают эксперты. Однако для Запада банкротство Незалежной сродни военному разгрому, поэтому, скорее всего, США и ЕС скинутся на погашение бюджетной задолженности. Глава Украины уже просил сначала пять млрд долларов, затем семь, а теперь требует девять. И если Вашингтону и Брюсселю удастся внешне залакировать дефолт небольшими займами, то военные расходы всё равно добьют уже практически не функционирующую украинскую экономику.

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— Нацбанк Украины уже сейчас работает в режиме эвакуации, кредитная ставка составляет 25%. При ней невозможно развивать бизнес и практически нереально брать займы. Доллар стоит практически 40 гривен. Экономика объективно начинает разваливаться и переформатироваться под выживание, и происходит это стихийно, — комментирует ситуацию экономист Андрей Суздальцев.

По его словам, при остановившейся промышленности работают лишь некоторые сегменты экономики: транспорт, железные дороги, частично — порты, АЭС, пищевая промышленность, для которой сохранились спрос и сырьё. Большие проблемы наблюдаются в банковской системе.

Сценарий гуманитарной катастрофы

Сценарий гуманитарной катастрофы зависит от нескольких параметров: сокращения западных вливаний, инфляции и роста расходов на военных и силовиков, потому что даже при самом мрачном развитии ситуации Киев будет платить военным до последнего, считает депутат Госдумы Олег Матвейчев.

— При обесценивании гривны государству придётся печатать её, инфляция усилится, бизнес начнет проворачивать схемы с кредитами, например, заём, взятый три месяца назад, уже ничего не будет стоить, и его легко будет отдать. При обесценивающихся деньгах банки перестанут выдавать их. Люди побегут скупать товары, это приведёт к ажиотажу и пустым полкам, начнется хронический дефицит, который будет нарастать во всех сферах. Армии мародёров смешаются с полицией, которая займётся тем же. Беспорядки, грабежи и убийства уже никто не будет контролировать даже номинально. Перестанут платить за услуги ЖКХ, а в условиях зимы это ещё больше усилит поток беженцев. Это и есть мягкий вариант гуманитарной катастрофы, — говорит Матвейчев.

Отказ киевских властей подписывать мирный договор и проведение несуверенной политики отнимают у некогда самой богатой республики на постсоветском пространстве будущее, считает политик.

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— Падение ВВП Украины практически в два раза усилило финансовый кризис. Налоги почти не собираются, в условиях, когда несколько миллионов человек стали беженцами, остановлены производства. Запад не предоставляет денег в нужных количествах, и, когда Зеленский требует девять миллиардов долларов, ему в лучшем случае выделяют один. Дефицит наличных растёт. Под нож идут все социальные расходы. Плюс ко всему вывоз зерна ставит вопрос: чем Украина будет питаться осенью. Поэтому гуманитарная катастрофа вполне возможна. Но произойдёт она, когда Запад решит, что получил всё, что можно, и перестанет делать вливания, — считает экономист Александр Роджерс. — Всё зависит от решения американских и европейских элит, которые сейчас разгребают собственные проблемы, грозящие, например, ЕС уже осенью холодом, голодом и депрессией, которой мир никогда не видел.

В больницах Украины начались сокращения медперсонала, школы могут не открыться к сентябрю, сейчас решается судьба Зеленского и его правительства. Именно поэтому он даёт Западу несбыточные обещания о том, что через четыре-шесть недель Киев вернёт себе Донбасс и даже Крым. Это может означать лишь одно — агонию правительства и невозможность отчитаться перед своими спонсорами в США.

Фото © ТАСС / Гармаев Александр Сможет ли Россия после капитуляции киевского режима разрулить украинский кризис? 0 Да, но она будет делать это не одна, за её спиной — ШОС, БРИКС и Китай Нет, на это нет средств Другого выхода нет

Авторы Елена Стафеева