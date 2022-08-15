"Биг Мак" и "Макфлурри" возвращаются в Россию под новыми "именами"
РБК: "Вкусно – и точка" подала заявки на регистрацию аналогов "Биг Мака" и "Макфлурри"
Компания "Вкусно – и точка" зарегистрировала товарные знаки для аналогов мороженого "Макфлурри" и бургера "Биг Мак" в преддверии их возможного возвращения в Россию. Об этом в понедельник сообщает РБК со ссылкой на базу данных Роспатента.
Судя по всему, холодный хит от ушедшей из России сети McDonald's в российской адаптации получит имя "Айс де Люкс", а в категории сэндвичей легендарный "Биг Мак" реинкарнируется под названием "Биф Хи" или "Биг Хит". В пресс-службе компании журналистам уточнили, что итоговое меню сети "пока в работе", однако подтвердили, что эти названия среди прочих рассматриваются для бывших бестселлеров в ассортименте некогда популярного фастфуда.
Напомним, первые 12 ресторанов бывшей сети McDonald's заработали 12 июня. Они появились в Москве, Химках, Реутове и Одинцове. Новые рестораны под именем "Вкусно – и точка" открываются регулярно, но без скандалов, увы, не обошлось. Сперва москвичка заявила, что нашла таракана в пакете с едой из ресторана "Вкусно – и точка", другой посетительнице там приготовили бургер с плесенью. А ранее Лайф писал, что картошка фри, временно вычеркнутая из меню ресторанов "Вкусно – и точка", исчезла оттуда из-за последствий антироссийских санкций: оказалось, все крупнейшие производители картофеля отказали России в поставках своей продукции.