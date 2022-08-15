Второй российский регион возвращает масочный режим

Второй российский регион решил вернуть масочный режим. Жителям Республики Алтай снова рекомендуют носить средства защиты в общественных местах в связи с резким ростом заражений коронавирусом.

"В связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией решением оперативного штаба внесены изменения в "антиковидное" распоряжение правительства региона. Согласно документу, на территории Республики Алтай рекомендуется носить гигиенические маски в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, при посещении аптек, магазинов, автовокзалов, аэропортов и иных мест общественного пользования", — рассказал журналистам пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов.

Он добавил, что в республике продолжается рост заболеваемости: так, за первую неделю августа ковид подтверждён у 390 человек, на прошлой неделе было уже 468 заболевших. При этом госпитализаций немного, и в основном пациенты переносят инфекцию в лёгкой форме.