10 грандиозных увольнений, после которых работничков ещё долго вспоминали добрым словом

"Я работал с девушкой, которая подала заявление на отпуск, но ей отказали. Тогда она собрала вещи и уволилась. Но самое смешное в этой истории произошло после. Оказалось, она получила предложение стать акробаткой в каком-то цирке, который ездит с представлениями по Европе. И она согласилась! Теперь в нашем офисе про неё ходят легенды как о девушке, сбежавшей вместе с цирком", — lizjune_.

"Когда я забеременела первенцем, уже готовилась уходить в декрет, как меня уволили, не захотев платить. В итоге я подала на них в суд и получила компенсацию больше, чем если бы они мне выплачивали декретные", — IlythiaGemini.

"Я работала на производстве в одной компании, и как-то раз к нам пришло руководство и сказало, что теперь мы должны отмечаться, когда приходим и уходим, с помощью специальных карточек. Меня это оскорбило. Они и так нам никогда не платят за переработку, а теперь ещё хотят, чтобы мы перед ними отчитывались. Я работала по 18 часов в день! Со мной ещё много кто возмущался. Тогда нам сказали, что, если кому-то что-то не нравится, мы можем увольняться. Тогда я хлопнула по столу и сказала: "Окей, я ухожу". И в тот же день собрала вещи. На мне были обязанности управляющей, так что их лица нужно было видеть. Ни о чём не жалею", — CrankyPatriot1.

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"Муж уволился с работы после грандиозно плохого дня, который устроил ему босс. Он просто пошёл в отдел кадров и договорился о трёхмесячном выходном пособии с полным списком "плюшек", которые у него были, в обмен на то, что не пойдёт в суд. И потом он ещё три месяца чуть ли не каждый день ходил в офис в бесплатный тренажёрный зал. Его бывший босс был в бешенстве", — sp_carey.

"Менеджер одной из клиник в сети, где я работаю, несколько лет назад выиграла в лотерею. Не пришла на работу ни на следующий день, ни вообще когда-либо. Никто в офисе не понимал, что произошло, пока не увидели её в новостях", — HannahKowal.

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"Нет более впечатляющего примера эпичного увольнения, чем та стюардесса на моём рейсе, которая просто взяла банку пива и села у аварийного выхода", — NickiGNC1.

"На предыдущей работе был такой токсичный начальник, что как-то у меня произошло несколько панических атак за пару недель. Тогда я взяла месячный отпуск по психическому здоровью, поехала работать в команде круизного лайнера. За это время получила офер в другую компанию. Поэтому, когда пришло время возвращаться, просто подала заявление на увольнение в первый же день", — basingsewhaaaat.

"У моей матери в университете был профессор, который как-то раз, прогуливаясь по кабинету, читал лекцию, но в один момент подошёл к окну, дважды выкрикнул "Боже мой!" и выбежал из комнаты. Больше его никто никогда не видел", — a_stone62.

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"Получила повышение на работе за месяц до того, как у меня был запланирован переезд из США в Европу. Но в итоге оказалось, что помимо новых задач наш отдел должен продолжать вести старые. Как только я вышла с того собрания, поменяла билеты и улетела из страны на четыре недели раньше", — fimbulvetr_now.