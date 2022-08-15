Кудрявцева матом ответила сплетникам, распустившим слухи о разводе с молодым мужем

Известная телеведущая Лера Кудрявцева не из тех женщин, кто будет молчать, когда что-то не устраивает. Вот и на этот раз 51-летняя красотка не смолчала, узнав, что в Сети поползли слухи о её разводе с хоккеистом Игорем Макаровым. Пара вместе уже 10 лет, из них девять — в официальном браке.

О кризисе в звёздной семье заговорили ещё несколько недель назад. Ярчайшим "подтверждением" догадок, как решили сплетники, стало отсутствие Макарова на дне рождения дочки Машеньки, которой исполнилось четыре года. Лера вывезла дочь в Болгарию, спортсмен на празднике наследницы замечен не был. Кстати, с правой руки Кудрявцевой пропало обручальное кольцо.

"У меня вопрос к жёлтому СМИ: вы там какие грибы жрёте? Научитесь работать! Как мы, например, в программе "Секрет на миллион": если мы что-то говорим, значит, у нас это проверенная информация", — отрезала Кудрявцева, приправив свой спич матом.

Лера Кудрявцева жёстко ответила на слухи о расставании с мужем-хоккеистом Игорем Макаровым. Видео © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / leratv

В Сети такое обращение Леры к прессе не оставили без внимания. Многие возмутились, почему должны слушать мат, и решили, что ведущая просто решила напомнить о себе таким банальнейшим способом.

Сама, небось, и запустила этот фейк, лишь бы не забыли! А за мат надо штрафовать! Почему люди должны ЭТО слушать?! Елена

Рано или поздно, но он уйдёт к молодой, это аксиома. Поэтому нечего кипятиться. Ирина К.

Какая стала неприятная и стрёмненькая 😏 раньше была лучше 😌 Ленка