В Сеть слили живое выступление пропавшей Бузовой, и слушать её пение без смеха невозможно
Российская певица и телеведущая Ольга Бузова уже несколько суток не выходит на связь, из-за чего страшно обеспокоены поклонники. Но Оля вряд ли сможет долго выдерживать паузу, ведь с фанатов спали розовые очки, о которых артистка поёт в одной из песен. Дело в том, что в Сеть слили, как Бузова поёт вживую, и наверняка звезда поспешит оправдаться. А пока её пение должен услышать каждый.
Как Ольга Бузова опозорилась, спев вживую без фонограммы. Видео © Telegram / НеМалахов
Конечно же, интернет-критики тут же прошлись по вокальным данным Бузовой: мол, если голоса нет, то и на сцену лезть нечего.
Куда уже хуже? Неужели бывает?
Вот это великая "певица", не лезла бы туда, куда таланта нет
Я с друзьями под вискарь так же в караоке пою!))))
Как Ольга Бузова поёт без фонограммы. Видео © Telegram / НеМалахов
Непонятно, что мерзотнее: её голос или смех за кадром
Да кто же на неё за деньги-то ходит, тут и бесплатно не надо!
Надо отдать должное, нашлись и те, кто бывал на концертах Бузовой и в восторге от артистизма Оли. А то, что поёт под фанеру, — так это не главное, уверены фаны.
Ольга не певица, Ольга — шоувумен. Ходят посмотреть на неё, на шоу, музыка на песни в целом хорошая, слова у песен простые, незамысловатые. Поэтому тема "с обсиранием" весьма стара и, как мне кажется, неактуальна
У Бузовой отличные шоу, в любой сфере должно быть разнообразие. Никто никого не принуждает насильно слушать и смотреть. Кому вокал — идите на вокалиста, кому шоу — идите на шоу. Хватит уже перетирать эту тему, устарело
Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / buzova86