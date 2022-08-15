В Сеть слили живое выступление пропавшей Бузовой, и слушать её пение без смеха невозможно

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова уже несколько суток не выходит на связь, из-за чего страшно обеспокоены поклонники. Но Оля вряд ли сможет долго выдерживать паузу, ведь с фанатов спали розовые очки, о которых артистка поёт в одной из песен. Дело в том, что в Сеть слили, как Бузова поёт вживую, и наверняка звезда поспешит оправдаться. А пока её пение должен услышать каждый.