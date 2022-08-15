Обрюзгший Мэрилин Мэнсон стал неузнаваем и теперь больше похож на твою соседку, чем на рокера

53-летний музыкант Мэрилин Мэнсон, бессменный лидер одноимённой рок-группы, — наглядное доказательство того, что возраст никого не щадит. В 2021-м несколько женщин, в том числе актриса Эван Рейчел Вуд, обвинили рокера в насилии и психологическом абъюзе, и вот уже более полутора лет исполнитель избегает публичности. Однако папарацци удалось подловить Мэнсона, и, похоже, со стрессом звезда борется всем нам известным способом — заедает. Естественно, на фигуре и облике Мэрилина такой подход сказывается далеко не лучшим образом.

Marilyn Manson, 53, on rare outing with wife Lindsay Usich, 37, in LA amid sexual abuse lawsuits - https://t.co/dFc1ZvlCE7#News pic.twitter.com/Jw5qi5GMR6 — 234𝐑𝐚𝐝𝐢𝐨 🌍 (@my234Radio) August 12, 2022

На прогулку с супругой, 37-летней Линдси Юсич, исполнитель вышел во всём чёрном. Как пишет Daily Mail, узнать в этом обрюзгшем мужчине "старого" Мэнсона не представляется возможным: рокер ну совсем не похож на того парня с боевым макияжем на лице, который умел завести толпу. При этом жена певца выглядела куда более нарядной: зелёное макси-платье Линдси разбавила чёрным кардиганом, чёрными кожаными ботами, сумочкой Chanel и алой помадой.