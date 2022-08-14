Кем были главные юмористки страны до Comedy Woman и в кого превратились после
Их работа — смешить людей, но жизнь регулярно преподносила массу не всегда приятных сюрпризов. Вот как они справлялись и что получилось в итоге.
Наталья Еприкян
Фото © "Кинопоиск", © YouTube / INFINITI Russia
В 2006 году участница московской команды КВН "Мегаполис" придумала юмористический проект Made in Woman. Сначала он был чисто клубным, а в 2008 году переехал на телеканал ТНТ, сменив название на Comedy Woman. Наталья не только продюсировала шоу, но и снималась во всех его выпусках вплоть до закрытия программы в 2019-м. О личной жизни Еприкян особо никогда не распространялась, но, по её собственным словам, она "давно замужем".
Екатерина Варнава
Фото © "Кинопоиск", © VK / Екатерина Варнава
Варнава тоже вышла из московского КВН и тоже участвовала в Comedy Woman от начала и до конца проекта. В шоу красотка носила титул главного секс-символа. А ещё ставила хореографию, о чём мало кто знает.
Параллельно Екатерина снималась в кино, музыкальных клипах и рекламе. Всё это до сих пор приносит ей приличный доход. По данным Forbes, в год девушка зарабатывает больше двух миллионов долларов.
А вот на любовном фронте дела у Варнавы идут не так гладко. Буквально в июле она рассталась с театральным режиссёром Александром Молочниковым, который, по слухам, изменил ей с молодой актрисой.
Мария Кравченко
Фото © "Кинопоиск", © VK / Мария Кравченко
Кравченко — тоже из "старой гвардии" Comedy Woman и с самого начала завоевала любовь публики колоритным образом гопницы. На руку сыграло не только богатое кавээновское прошлое, но и профессиональные таланты Марии. Недаром закрытие юмористического шоу не только не подкосило девушку, но и высвободило время для получения актёрского образования.
Параллельно со съёмками в шоу она играла в театре и кино. А ещё обустраивала личную жизнь. В 2015 году Мария во второй раз вышла замуж и в третий раз стала мамой. Правда, рождение ребёнка не стало для неё абсолютно радостным событием. Беременность протекала тяжело, и весь первый год жизни новорождённой Мария с мужем отчаянно боролись за здоровье дочки. К счастью, всё самое плохое уже позади.
А потом пришёл ковид, и Кравченко не миновала участь заражённых. Активную фазу заболевания она перенесла относительно легко, но вирус дал о себе знать позже, когда у звезды начали выпадать волосы. Сейчас ей, кажется, удалось справиться с этой проблемой, но за здоровьем юмористка с некоторых пор следит гораздо внимательнее.
Екатерина Скулкина
Кадр из видео © YouTube / Официальный канал КВН, фото © VK / Екатерина Скулкина
Проект Comedy Woman по-настоящему запустил карьеру Екатерины Скулкиной из казанской команды КВН "Четыре татарина". За период съёмок в шоу она успела поучаствовать почти в двух десятках других телепрограмм, дебютировать в театре, посниматься в кино и сериалах. А в последнее время всерьёз взялась за фигуру: полюбила фитнес и экспериментирует с диетами. Екатерина замужем, в семье растёт сын.
Татьяна Морозова
Фото © VK / Таня Морозова
"Простая русская баба" Татьяна Морозова ради Comedy Woman в 2008 году переехала в Москву из родной Уфы. И не прогадала, ведь в столице не только попала в обойму самых популярных юмористок страны, но и нашла будущего мужа — бизнесмена Павла Титорова. От него Татьяна родила двух детей.
В год закрытия проекта Морозова не осталась без работы: дебютировала на театральной сцене и начала вести реалити-шоу "#ЯЖеМать" на телеканале "Супер".
Надежда Сысоева
Фото © VK / Надежда Сысоева
Блондинка Наденька примкнула к проекту во втором сезоне, но спустя короткое время заслуженно встала в один ряд с Еприкян, Варнавой и другими коллегами по шоу. Программа сделала девушку популярной: её почти сразу стали приглашать и на другие съёмки, в том числе в сериалы и кино. После закрытия Comedy Woman Сысоева никуда не делась и продолжает радовать фанатов яркими ролями.
В личной жизни у неё тоже всегда было много событий. Надежда в разное время встречалась с шоуменом Павлом Волей, участником группы "Банд’Эрос" Романом Паном, сооснователем "Главкино" Ильёй Бачуриным и сценаристом Дмитрием Чернаком. Судя по всему, сейчас её сердце свободно.
Надежда Ангарская
Кадр из видео © YouTube / Serega2667, фото © VK / Надежда Ангарская
Ангарская — ещё одна яркая участница "золотого состава" Comedy Woman. Впервые широкая публика узнала о ней в 2009 году, когда девушка выступила в финале Высшей лиги КВН от команды "Дежа Вю". На волне успеха её позвали в проект Еприкян, но Надежда приняла приглашение только со второго раза. В шоу стала самой "голосистой", неизменно поражала зрителей вокальными данными.
Набравшись опыта, Ангарская начала гастролировать по стране с сольной программой Stories, в которой пела, шутила и просто рассказывала истории из жизни. А ещё активно участвовала в разных телепроектах, и в 2020 году даже победила в шоу "Последний герой. Зрители против звёзд", выиграв квартиру в Москве.
Надежда была замужем за иорданцем Раедом Бани, от которого в 2015 году родила сына. В 2019-м супруги расстались, но сейчас сердце Ангарской занято другим мужчиной. Она продолжает участвовать в съёмках на телевидении и вести здоровый образ жизни: после переезда в Москву девушка похудела на 35 кг и старается поддерживать вес в пределах нормы.
Марина Федункив
Фото © VK / Марина Федункив, Марина Федункив
Карьеру Марины Федункив, как нетрудно догадаться, запустил КВН. Засветившись на сцене, она попала на телевидение: сначала в комедийные шоу "Даёшь молодёжь" и "Валера TV" на СТС, а потом — в сериал "Реальные пацаны" на ТНТ, где сыграла маму главного героя.
Участницей Comedy Woman Федункив стала в 2013 году, будучи уже популярной комедийной актрисой. Её появление в шоу серьёзно усилило и без того звёздный состав. Но Марина и после этого не стала почивать на лаврах. Сначала взорвала соцсети пародийными роликами на Ольгу Бузову, потом завела YouTube-канал и в конце концов стала ведущей проекта "Пригласите на свадьбу!" на "России-1".
Но в реальной жизни со свадьбами у неё всегда было не очень. С первым гражданским мужем Федункив рассталась из-за измен, со вторым — из-за проблем с алкоголем и наркотиками. Ни о каких детях с такими партнёрами не могло быть и речи. Впрочем, с обоими бывшими она до сих пор поддерживает общение.
В 2021 году счастье, наконец, улыбнулось популярной актрисе: она вышла замуж за итальянского бизнесмена Стефано Маджи. В карьере у неё тоже всё хорошо. Марина продолжает радовать зрителей комедийных шоу, а ещё снимается в кино и играет в театре.
Елена Борщёва
Кадр из видео © YouTube / Официальный канал КВН, фото © VK / Елена Борщёва
Елена Хульевна Санта-Мария Герра надолго запомнилась поклонникам КВН, а особенно фанатам команды "Сборная Пятигорска". Впрочем, необычное сценическое имя у неё появилось именно с приходом в Comedy Woman. Дело в том, что отца Елены действительно зовут Хулио Санта-Мария Герра. По национальности он панамец, вернулся на родину ещё до рождения девочки.
Яркая внешность и запоминающиеся образы помогали Елене и в КВН, и в новом проекте. Правда, сотрудничество с Comedy Woman продлилось не так долго, как, наверное, хотелось бы её поклонникам. В 2012 году истёк контракт, и Борщёва ушла из шоу, чтобы запустить сольную карьеру.
Девушка начала вести мастер-класс по развитию чувства юмора, стала активно сниматься в самых разных телепрограммах, попробовала себя в кино и театре. А недавно Елена подписала контракт с музыкальным лейблом и уже выпустила несколько песен. Поддержку во всех начинаниях ей оказывает семья — муж и двое детей.
Наталия Медведева
Кадр из видео © YouTube / Официальный канал КВН, фото © VK / Наталия Медведева
Наталия сделала яркую карьеру в КВН, но с приходом в Comedy Woman ей пришлось выбирать, куда двигаться дальше. И поклонники не были разочарованы её решением: образ слетевшей с катушек девушки, который она создала на сцене, зрители оценили по достоинству. Хотя не обошлось и без ложки дёгтя. В одном из выпусков Медведева неудачно пошутила о советском генерале Карбышеве, который был убит в немецком концлагере в 1945 году. Критике юмористку подвергли режиссёр Никита Михалков и телеведущий Владимир Соловьёв.
После ухода из шоу в 2014 году Наталия сосредоточилась на других проектах. Она снялась в нескольких фильмах и сериалах, сыграла в трёх спектаклях, приняла участие в ряде телепрограмм. Все эти активности не помешали Медведевой обзавестись большой семьёй. Замуж она вышла в 2012 году и с тех пор успела уже трижды стать мамой.
Wow
10 фактов о женском теле, которые не знают многие мужчины, и им точно нельзя приближаться к девушкам
сегодня в 09:15
7 тестов на беременность, которые раскрыли правду, но далеко не ту, что все ожидали
сегодня в 08:30
10 уморительных фото, когда люди просили родных подстричь их и в итоге очень сильно жалели
сегодня в 08:00
"Кинопоиск", YouTube / INFINITI Russia