Кем были главные юмористки страны до Comedy Woman и в кого превратились после

Наталья Еприкян

Фото © "Кинопоиск", © YouTube / INFINITI Russia

В 2006 году участница московской команды КВН "Мегаполис" придумала юмористический проект Made in Woman. Сначала он был чисто клубным, а в 2008 году переехал на телеканал ТНТ, сменив название на Comedy Woman. Наталья не только продюсировала шоу, но и снималась во всех его выпусках вплоть до закрытия программы в 2019-м. О личной жизни Еприкян особо никогда не распространялась, но, по её собственным словам, она "давно замужем".

Екатерина Варнава

Фото © "Кинопоиск", © VK / Екатерина Варнава

Варнава тоже вышла из московского КВН и тоже участвовала в Comedy Woman от начала и до конца проекта. В шоу красотка носила титул главного секс-символа. А ещё ставила хореографию, о чём мало кто знает. Параллельно Екатерина снималась в кино, музыкальных клипах и рекламе. Всё это до сих пор приносит ей приличный доход. По данным Forbes, в год девушка зарабатывает больше двух миллионов долларов. А вот на любовном фронте дела у Варнавы идут не так гладко. Буквально в июле она рассталась с театральным режиссёром Александром Молочниковым, который, по слухам, изменил ей с молодой актрисой.

Мария Кравченко

Фото © "Кинопоиск", © VK / Мария Кравченко

Кравченко — тоже из "старой гвардии" Comedy Woman и с самого начала завоевала любовь публики колоритным образом гопницы. На руку сыграло не только богатое кавээновское прошлое, но и профессиональные таланты Марии. Недаром закрытие юмористического шоу не только не подкосило девушку, но и высвободило время для получения актёрского образования. Параллельно со съёмками в шоу она играла в театре и кино. А ещё обустраивала личную жизнь. В 2015 году Мария во второй раз вышла замуж и в третий раз стала мамой. Правда, рождение ребёнка не стало для неё абсолютно радостным событием. Беременность протекала тяжело, и весь первый год жизни новорождённой Мария с мужем отчаянно боролись за здоровье дочки. К счастью, всё самое плохое уже позади. А потом пришёл ковид, и Кравченко не миновала участь заражённых. Активную фазу заболевания она перенесла относительно легко, но вирус дал о себе знать позже, когда у звезды начали выпадать волосы. Сейчас ей, кажется, удалось справиться с этой проблемой, но за здоровьем юмористка с некоторых пор следит гораздо внимательнее.

Екатерина Скулкина

Кадр из видео © YouTube / Официальный канал КВН, фото © VK / Екатерина Скулкина

Проект Comedy Woman по-настоящему запустил карьеру Екатерины Скулкиной из казанской команды КВН "Четыре татарина". За период съёмок в шоу она успела поучаствовать почти в двух десятках других телепрограмм, дебютировать в театре, посниматься в кино и сериалах. А в последнее время всерьёз взялась за фигуру: полюбила фитнес и экспериментирует с диетами. Екатерина замужем, в семье растёт сын.

Татьяна Морозова

Фото © VK / Таня Морозова

"Простая русская баба" Татьяна Морозова ради Comedy Woman в 2008 году переехала в Москву из родной Уфы. И не прогадала, ведь в столице не только попала в обойму самых популярных юмористок страны, но и нашла будущего мужа — бизнесмена Павла Титорова. От него Татьяна родила двух детей. В год закрытия проекта Морозова не осталась без работы: дебютировала на театральной сцене и начала вести реалити-шоу "#ЯЖеМать" на телеканале "Супер".

Надежда Сысоева

Фото © VK / Надежда Сысоева

Блондинка Наденька примкнула к проекту во втором сезоне, но спустя короткое время заслуженно встала в один ряд с Еприкян, Варнавой и другими коллегами по шоу. Программа сделала девушку популярной: её почти сразу стали приглашать и на другие съёмки, в том числе в сериалы и кино. После закрытия Comedy Woman Сысоева никуда не делась и продолжает радовать фанатов яркими ролями. В личной жизни у неё тоже всегда было много событий. Надежда в разное время встречалась с шоуменом Павлом Волей, участником группы "Банд’Эрос" Романом Паном, сооснователем "Главкино" Ильёй Бачуриным и сценаристом Дмитрием Чернаком. Судя по всему, сейчас её сердце свободно.

Надежда Ангарская

Кадр из видео © YouTube / Serega2667, фото © VK / Надежда Ангарская

Ангарская — ещё одна яркая участница "золотого состава" Comedy Woman. Впервые широкая публика узнала о ней в 2009 году, когда девушка выступила в финале Высшей лиги КВН от команды "Дежа Вю". На волне успеха её позвали в проект Еприкян, но Надежда приняла приглашение только со второго раза. В шоу стала самой "голосистой", неизменно поражала зрителей вокальными данными. Набравшись опыта, Ангарская начала гастролировать по стране с сольной программой Stories, в которой пела, шутила и просто рассказывала истории из жизни. А ещё активно участвовала в разных телепроектах, и в 2020 году даже победила в шоу "Последний герой. Зрители против звёзд", выиграв квартиру в Москве. Надежда была замужем за иорданцем Раедом Бани, от которого в 2015 году родила сына. В 2019-м супруги расстались, но сейчас сердце Ангарской занято другим мужчиной. Она продолжает участвовать в съёмках на телевидении и вести здоровый образ жизни: после переезда в Москву девушка похудела на 35 кг и старается поддерживать вес в пределах нормы.

Марина Федункив

Карьеру Марины Федункив, как нетрудно догадаться, запустил КВН. Засветившись на сцене, она попала на телевидение: сначала в комедийные шоу "Даёшь молодёжь" и "Валера TV" на СТС, а потом — в сериал "Реальные пацаны" на ТНТ, где сыграла маму главного героя. Участницей Comedy Woman Федункив стала в 2013 году, будучи уже популярной комедийной актрисой. Её появление в шоу серьёзно усилило и без того звёздный состав. Но Марина и после этого не стала почивать на лаврах. Сначала взорвала соцсети пародийными роликами на Ольгу Бузову, потом завела YouTube-канал и в конце концов стала ведущей проекта "Пригласите на свадьбу!" на "России-1". Но в реальной жизни со свадьбами у неё всегда было не очень. С первым гражданским мужем Федункив рассталась из-за измен, со вторым — из-за проблем с алкоголем и наркотиками. Ни о каких детях с такими партнёрами не могло быть и речи. Впрочем, с обоими бывшими она до сих пор поддерживает общение. В 2021 году счастье, наконец, улыбнулось популярной актрисе: она вышла замуж за итальянского бизнесмена Стефано Маджи. В карьере у неё тоже всё хорошо. Марина продолжает радовать зрителей комедийных шоу, а ещё снимается в кино и играет в театре.

Елена Борщёва

Кадр из видео © YouTube / Официальный канал КВН, фото © VK / Елена Борщёва

Елена Хульевна Санта-Мария Герра надолго запомнилась поклонникам КВН, а особенно фанатам команды "Сборная Пятигорска". Впрочем, необычное сценическое имя у неё появилось именно с приходом в Comedy Woman. Дело в том, что отца Елены действительно зовут Хулио Санта-Мария Герра. По национальности он панамец, вернулся на родину ещё до рождения девочки. Яркая внешность и запоминающиеся образы помогали Елене и в КВН, и в новом проекте. Правда, сотрудничество с Comedy Woman продлилось не так долго, как, наверное, хотелось бы её поклонникам. В 2012 году истёк контракт, и Борщёва ушла из шоу, чтобы запустить сольную карьеру. Девушка начала вести мастер-класс по развитию чувства юмора, стала активно сниматься в самых разных телепрограммах, попробовала себя в кино и театре. А недавно Елена подписала контракт с музыкальным лейблом и уже выпустила несколько песен. Поддержку во всех начинаниях ей оказывает семья — муж и двое детей.

Наталия Медведева