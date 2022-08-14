10 уморительных фото, когда люди просили родных подстричь их и в итоге очень сильно жалели

"Девять лет назад мама прошла курсы стрижки волос. Недавно она немного потренировалась и затащила моего брата к себе на стрижку. Вот что из этого вышло", — GuccimyBoi.

Фото © Reddit / GuccimyBoi

"Так. Целую неделю подруга умоляла меня подстричь её... понятия не имею, откуда она взяла, что я с этим справлюсь. В итоге я согласилась, и вот что из этого вышло... А ведь я действительно пыталась сделать всё по-хорошему! Я не парикмахер... Надеюсь, мы всё ещё подруги", — ArtemisFoxx.

Фото © Reddit / ArtemisFoxx

"Жена папы без спроса подстригла моего сына. И что мне теперь с этим делать?" — Whspers12.

Фото © Reddit / Whspers12

"Моя девушка помогала мне со стрижкой. Она отлично справлялась... пока я не услышал "оооох", — GentlemanCookie.

Фото © Reddit / GentlemanCookie

"Вчера друг позволил мне быстренько его подстричь. Зря он", — Mikeissomethingelse.

Фото © Reddit / Mikeissomethingelse

"Попросил девушку подстричь меня. Осознал свою ошибку, больше так не буду", — Infinite_Bliss.

Фото © Reddit / Infinite_Bliss

"Попросил жену меня подстричь", — M0shka.

Фото © Reddit / M0shka

"Я позволила двоюродной сестре подстричь меня во время карантина... выяснилось, в душе я Белчер из "Закусочной Боба", — ominousyew.

Фото © Reddit / ominousyew

"Муж зачем-то решил подстричь сам себя. Стрижка "модельная", — Jargon337.

Фото © Reddit / Jargon337

"Говорила мужу, что стричься дома — плохая идея, но он настоял и..." — Wellthatsucks.