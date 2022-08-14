7 тестов на беременность, которые раскрыли правду, но далеко не ту, что все ожидали
Тесты на беременность — каждый раз стресс. Кто-то рад результатам, кто-то в ужасе думает, что делать дальше. А у некоторых истории с тестами вызывают только смех. Собрали 7 как раз таких случаев.
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"Ходили с женой в аптеку. Там увидел кучу разноцветных, разноразмерных и разноценных тестов на беременность. Спросил у продавца, чем они отличаются. Тот долго распинался, а в конце сказал, что в том числе и цветом.
— А недавно, — сказал он, — были розовые, специально для женщин", — KoluchiyUroboros.
"Вчера вечером жена, выйдя из туалета, подошла ко мне и молча протянула два теста на беременность, на которых было по 2 полоски... Я так затупил, что взял их, положил ей на плечи и сказал: "Поздравляю, теперь ты — сержант!" Я — дурак, счастливый дурак", — Psycho007.
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"Подруга запаниковала, ну, мужики, у которых девушки, поймут, а девушки уж тем более, как может вести себя девушка с подозрением на беременность.
Время час ночи, звонит, в трубку рыдает : "Я беременна, купи мне тест!"
Напоминаю ей, что время час ночи и что в нашем районе я не найду аптеку, работающую круглосуточно, еле успокаиваю, говорю: "Завтра утром приеду". Утром, собравшись, пройдя через аптеку, купила тест, приезжаю.
Стоит зелёная, бледная, с глазами по полтиннику: "Не хочу быть беременной", ревёт... Спрашиваю, с чего она вообще взяла, что беременна. Говорит, поправилась на 3 кг за месяц. Даю тест, она запирается в туалете. К слову, подруга молодая, 19 лет, уже пару лет с парнем встречается, учится — детей рано заводить.
Сделала тест, выходит, ждём 5 минут, перевернув тест так, чтобы не видеть результат сразу, интрига :D Её трясёт как ненормальную.
Прошло пять минут, переворачиваем тест, одна полоска — тест отрицательный, бегает, радуется.
Проходит минута её веселья, и тут она резко останавливается и выдаёт: "Так значит, я просто жирная?" Как думаете, что она начинает делать? Конечно, рыдать! Да так, что аж собака завыла.
Ещё через минуту выдаёт: "Купи ещё тест! Я не хочу быть жирной, лучше беременной". Тут я просто уже на полу.
"Женщины", — тихонько произношу у себя в голове..." — Danysik.
"Стою в очереди на кассу и слышу разговор одной молодой пары возле прилавка с презервативами и тестами на беременность. Далее диалог:
— Давай этот возьмём [тест]. Он недорогой вроде.
— Нет, лучше этот давай. Я лучше знаю.
После девушка застыла в драматичной паузе, опустила голову и сказала:
— Ты ведь сказал, что я у тебя первая была...
Парень побледнел и готов был провалиться сквозь землю", — DJVOLK.
"Я была глубоко беременной, месяцев 8 или 8,5. Животик уже стал животом, большим и круглым, ну, в смысле… очень заметным. И в один прекрасный день я собиралась пойти в гости к подруге. Звоню я ей, чтобы сказать, что выхожу, а она просит меня по дороге зайти в аптеку и купить… тест на беременность.
Захожу в аптеку, подхожу к окошку и говорю тётеньке в белом халате:
— Здравствуйте! Дайте, пожалуйста, тест на беременность.
Тётенька смотрит на меня внимательно. Сначала в мои глаза, потом очень внимательно на мой не маленький живот, потом опять в глаза и мягким таким, добрым, вкрадчивым голосом спрашивает:
— А вы что, сомневаетесь?
Я, вникая в суть происходящего, с каменным лицом говорю:
— ДА!" — alex1977.
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"Сын (7 лет) увидел рекламу теста на беременность, естественно, пошли вопросы: "А что значит одна палочка? А две?"
Ну, я примитивно объяснила: "Одна полоска — нет беременности, две — есть..."
Дитё зависло на чуть-чуть, потом выдаёт: "Ааааа, ну понятно, если нет ребёнка в животе, ты одна, вот и одна палочка, а если есть ребёнок, то уже вас двое — значит, две жизни — две полоски!"
Так мило... и так просто!" — Baby2013.
"Мы женаты около полугода, живём с родителями. Тесновато, но, как говорится, не в обиде!
В общем, с женой у нас отдельная комната, у родителей — своя.
Всё бы ничего, но пришло лето, родители уехали на дачу (отпуск) — и мы остались одни. Короче, простудились мы по очереди и по приколу решили в аптеке вместе с лекарствами купить тест на беременность.
Бац! 2 полоски! Сидим на кухне, чай пьём, обдумываем наше положение...
И тут жена выдаёт: "Вот, остались без присмотра: и заболели, и залетели..." — KostaGrass.
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