Как теперь живут красотки, когда-то делившие постель с рэпером Тимати

Выпускник "Фабрики звёзд – 4" Тимати — король вечеринок и целого мира, и это не просто слова, а истина, которая предначертана звёздами. Тимур Юнусов родился 15 августа 1983 года, когда Луна была в Скорпионе. Музыкант — яркий представитель знака зодиака Лев. Тимати кажется любвеобильным и брутальным, но на деле очень ориентируется на мнение мамы Симоны, поведала звёздный астролог Ирина Чукреева.

Ситуация может доходить до крайности, когда родительница давит на сына, пытается доминировать над ним, выбирает ему невест, пытается навязать свои желания, хотя "малыш" уже взрослый. Ирина Чукреева астролог

Мама в жизни Тимати играет одну из ключевых ролей. А если вспомнить, как Симона подкалывала избранниц сына, назревает вопрос, как певцу вообще удаётся поддерживать статус сексуального мачо. Не исключено, что из-за влияния родительницы Юнусов расставался с возлюбленными, хотя со стороны и казалось, что в отношениях всё гармонично и идеально.

Кстати, астролог в беседе со "СтарХитом" отметила, что Тимати не первый год знаком с девушкой, которая могла бы сделать его счастливым. Идеальной спутницей станет тихая манипуляторша: это сексуальная, чувственная, финансово независимая женщина, которая доминирует и не прощает проколов. Это та дама, на глазах которой страшно пофлиртовать с кем-то, не то что изменить, потому что можно разжечь жуткий скандал. Кто же из тех, с кем рэпер делил постель, больше всего ему подходит? Вспоминаем пассий Тимати и раскрываем все карты.

Алекса

Бывшая возлюбленная Тимати Алекса нашла счастье в объятиях фитнес-тренера Вячеслава Дайчева. В апреле 2021-го у пары родилась дочь. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / aleksa___official

За красивым романом Тимати и Алексы (Александра Чвикова) наблюдал весь "звёздный дом", а также зрители по ту сторону экранов. Рэпер и певица были совсем юны и не смогли сохранить любовь: спустя время после окончании "Фабрики" отношения артистов совсем разладились. В 2007-м Тимати и Алекса записали песню "Когда ты рядом", но и это не спасло. После разрыва с Юнусовым имя Алексы если и появлялось в прессе, то только в связи с изменениями во внешности: то девушка увеличивала, как писали, губы, то изменяла форму носа. Сейчас 33-летняя Алекса счастлива с фитнес-тренером Вячеславом Дайчевым, которому 16 апреля 2021-го родила дочку Адриану.

Мила Волчек

Тимати с Милой Волчек, 2011 год. Фото © ТАСС / Максим Шеметов

В конце нулевых Тимати закрутил роман со светской львицей Милой Волчек. В 2011-м появилась информация, что парочка решила пожениться. Рэпер даже признался в интервью, что не смог игнорировать знаки судьбы, раз за разом сводившей их с Милой. Правда, идиллии пришёл конец, когда в 2012-м, спустя четыре года отношений, влюблённые внезапно расстались. Фанаты до сих пор уверены, что именно Волчек была лучшим выбором Тимати и что именно этой девушке музыкант посвятил грустные песни о любви, как например "Ключи от рая". По слухам, Мила вышла замуж за Алексея Гарбера, сына предпринимателя Марка Гарбера. В 2019-м Волчек родила дочь.

Алёна Шишкова

Алёна Шишкова родила Тимати дочь Алису. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / missalena.92

Вторая вице-мисс России 2012 года Алёна Шишкова привлекла внимание Тимати в 2013-м. Отношения с эффектной блондинкой артист старался не афишировать, но спустя несколько месяцев свиданий модель забеременела. В марте 2014-го Шишкова родила дочь Алису, причём произошло радостное событие в Доминикане, вероятно, Алёна скрывалась от назойливого внимания публики. Рождение ребёнка не укрепило союз, и вскоре пара рассталась. Воспитанием Алисы занимается в основном мама Тимати, а Алёна строит карьеру и развивает собственные проекты. Наверняка, не без помощи бывшего.

Анастасия Решетова

Анастасия Решетова родила Тимати сына, которого рэпер назвал Ратмиром в честь погибшего друга. Фото © Telegram / RESHETOVA

Расставшись с Шишковой, Тимати стал встречаться с "Вице-мисс России – 2014" Анастасией Решетовой. Модели на тот момент было всего 18 лет, но исполнителя это ничуть не смутило. Злые языки шептали, что именно Настя увела Тимура у Алёны и разрушила молодую семью. Как бы там ни было, рэпер и его возлюбленная не реагировали на нападки. Осенью 2019-го Решетова родила сына, которому дали имя Ратмир в честь погибшего друга Юнусова. Год спустя пара рассталась, и теперь каждый живёт своей жизнью. 26-летняя красотка занимается бизнесом, поддерживает отношения с Тимати ради сына, а ещё любит отвечать на каверзные вопросы подписчиков.

Так кто же из бывших лучше других подходит Тимати?

Алёна Шишкова со своим Солнцем в Скорпионе может претендовать на звание идеальной пары для артиста. <...> Что можно посоветовать Тимати? Самое главное — кардинально пересмотреть отношения с мамой и ограничить влияние других людей. Тимуру необходимо осознать, что он может выбрать достойную девушку без советов и одобрения матери. Рэперу необходимо ярче светить и больше заниматься творчеством. Ирина Чукреева астролог