Для органов умершей после ДТП голливудской актрисы Энн Хеч нашли реципиентов

Американскую актрису Энн Хеч, которая умерла после "огненной" аварии, отключили от систем жизнеобеспечения после подбора реципиентов для её органов. Об этом сообщает агенство Deadline.

Голлувудская знаменитость находилась на аппарате искусственного обеспечения после того, как была юридически признана мёртвой по законодательству Калифорнии. Ещё при жизни Хеч заявляла о желании стать донором после смерти. Врачами также было объявлено, что реципиенты органов найдены.

Как рассказывал Лайф, 6 августа Энн Хеч была госпитализирована с тяжёлыми ожогами после автомобильной аварии: она на MINI Cooper на огромной скорости въехала в гараж. После первого удара очевидцы попытались помочь ей выбраться из автомобиля, но она попыталась уехать и опять протаранила стену. От этого удара её авто загорелось. Когда подъехали медики и спасатели, Хеч уже получила серьёзные ожоги, её экстренно госпитализировали. Спустя неделю стало известно, что её отключат от аппаратов жизнеобеспечения и сделают донором органов.