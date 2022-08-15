В провалах ВСУ нашли истоки отказа Запада от "льстивых од" Зеленскому

Президент Украины Владимир Зеленский стал раздражать Запад, так как нет результативности от его действий, особенно в противостоянии с Россией на фронте. Украинский лидер демонстрирует успех лишь на словах, что "сегодня-завтра мы нанесём контрудар". Об этом сказал завкафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в беседе с газетой "Петербургский дневник".

"Ничего не получается сделать с Россией, для чего и была предназначена Украина как анти-Россия, особенно на поле боя ничего не получается. Но при этом Зеленский начал делать фотосессии, его хвалили за то, что он умеет так вкрадчиво доносить информацию, выпрашивая деньги и вооружение для Украины, а теперь это уже их раздражает", — пояснил эксперт.

Украина как инструмент против России перестала себя оправдывать. По мнению политолога, единственное — это то, что США удалось ослабить и поставить на колени Европу с помощью ситуации вокруг Незалежной. "А хотелось бы убить двух зайцев. Вот виной всему теперь оказался такой нехороший Зеленский", — подытожил Кошкин.