В провалах ВСУ нашли истоки отказа Запада от "льстивых од" Зеленскому
Политолог Кошкин объяснил, почему на Западе решили положить конец льстивым одам Зеленскому
Президент Украины Владимир Зеленский стал раздражать Запад, так как нет результативности от его действий, особенно в противостоянии с Россией на фронте. Украинский лидер демонстрирует успех лишь на словах, что "сегодня-завтра мы нанесём контрудар". Об этом сказал завкафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в беседе с газетой "Петербургский дневник".
"Ничего не получается сделать с Россией, для чего и была предназначена Украина как анти-Россия, особенно на поле боя ничего не получается. Но при этом Зеленский начал делать фотосессии, его хвалили за то, что он умеет так вкрадчиво доносить информацию, выпрашивая деньги и вооружение для Украины, а теперь это уже их раздражает", — пояснил эксперт.
Украина как инструмент против России перестала себя оправдывать. По мнению политолога, единственное — это то, что США удалось ослабить и поставить на колени Европу с помощью ситуации вокруг Незалежной. "А хотелось бы убить двух зайцев. Вот виной всему теперь оказался такой нехороший Зеленский", — подытожил Кошкин.
Напомним, эксперт американского издания Newsweek Стив Кортес заявил, что западные государства всё больше начинают уставать от украинского лидера Владимира Зеленского. Он рассказал, что иностранные СМИ стали осознавать реальность, складывающуюся от президентства Зеленского, и поэтому "лестным одам" в его адрес пришёл конец.
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