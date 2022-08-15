У Зеленского увидели признаки паранойи из-за увольнения трёх начальников СБУ

Кадровыми перестановками президент Украины Владимир Зеленский "ищет крайнего" и "переводит стрелки" из-за провалов в противостоянии с Россией. При этом он демонстрирует, что якобы держит всё под контролем, а поражения по всем фронтам — вина его подчинённых. Об этом РИА ФАН сказал российский политик Александр Шерин.

"Мы наблюдаем признак паранойи. Зеленский начинает видеть везде угрозу, всюду ему мерещатся враги. На самом деле он прекрасно понимает, что конец близок. Естественно, на этом фоне принимаются конвульсивные кадровые решения: одни сотрудники не нравятся, вторые, третьи и так далее", — уточнил он.

Шерин уверен, что бесконечные рокировки в чиновничьем аппарате Украины лишь усугубляют ситуацию. Смена руководителей замедляет работу любой госструктуры, а доверие к лидеру страны "после такой чехарды" падает. Эксперт допустил, что теперь кадровые изменения будут проходить в Незалежной регулярно, ведь Зеленскому постоянно нужно показывать населению, что он "большой молодец" и борется с нерадивыми подчинёнными ради победы над Россией.