Роженица с горы Эльбрус категорически отрицала беременность даже во время схваток

Женщина, которая родила ребёнка на горе Эльбрус (Кабардино-Балкария), скрывала ото всех свою беременность. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на очевидцев этой истории — работников высокогорной гостиницы "Сердце Эльбруса", где и появился на свет малыш. Оказалось, что роженица тоже раньше здесь работала и незадолго до дня икс напросилась к бывшим коллегам в гости — увидеться, пообщаться и помочь заодно. Те, увидев живот 30-летней Оксаны, сразу заподозрили беременность, но она стала уверять, что просто больна.

"Мы спрашивали, откуда у неё вдруг такой живот, она говорила, мол, у меня миома большая", — рассказывает одна из собеседниц издания.

С виду женщина не производила впечатление беременной, утверждают её знакомые. Говорят, что курила, вела себя легкомысленно, а заявившись в гостиницу, начала демонстративно таскать тяжести, чтобы доказать всем, что не беременна. Во время таких "силовых упражнений" у неё и отошли воды, но та даже во время схваток продолжала упорно отрицать, что находится в положении.

Позже выяснилось, что причина скрытности — внебрачная связь, результатом которой и стало появление на свет здорового мальчика весом 2900. Назвали малыша, конечно, Эльбрусом — из-за высокогорного "происхождения".