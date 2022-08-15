Разрушительный пожар в Константиновске подбирается к АЗС, горожане боятся взрыва
В Ростовской области разгорелся крупный пожар, который из-за сильного ветра быстро распространяется. В Константиновске жители снимают огонь на камеру и боятся, как бы не взорвалась заправка, к которой огонь подобрался почти вплотную.
В Ростовской области разгорелся крупный пожар. Видео © LIFE
Изначально пожар начался в хуторе Ведерников, там горела сухая трава, однако из-за сильного ветра огонь начал быстро распространяться и дошёл до въезда в Константиновск. Теперь там горят постройки, гаражи.
"Языки пламени поднимаются! Просто ужас, смотрите, заправка сзади! Хоть бы людей эвакуировали! Боже мой, что творится! Кошмар какой-то! Господи, да за что это всё нам?" — причитает одна из местных жительниц, снимая разрушительный пожар из окна.
Ранее Лайф сообщал, что в дачном посёлке под Новосибирском при пожаре в частном доме погибло четыре человека, в том числе двое детей. Когда приехали пожарные, уже обрушились перекрытия. До прибытия пожарных самостоятельно спаслась 54-летняя женщина, она была отправлена в больницу с ожогами.
LIFE