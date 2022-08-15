Разрушительный пожар в Константиновске подбирается к АЗС, горожане боятся взрыва

В Ростовской области разгорелся крупный пожар, который из-за сильного ветра быстро распространяется. В Константиновске жители снимают огонь на камеру и боятся, как бы не взорвалась заправка, к которой огонь подобрался почти вплотную.

В Ростовской области разгорелся крупный пожар. Видео © LIFE

Изначально пожар начался в хуторе Ведерников, там горела сухая трава, однако из-за сильного ветра огонь начал быстро распространяться и дошёл до въезда в Константиновск. Теперь там горят постройки, гаражи.

"Языки пламени поднимаются! Просто ужас, смотрите, заправка сзади! Хоть бы людей эвакуировали! Боже мой, что творится! Кошмар какой-то! Господи, да за что это всё нам?" — причитает одна из местных жительниц, снимая разрушительный пожар из окна.