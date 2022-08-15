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15 августа, 13:44
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Разрушительный пожар в Константиновске подбирается к АЗС, горожане боятся взрыва

В Ростовской области разгорелся крупный пожар, который из-за сильного ветра быстро распространяется. В Константиновске жители снимают огонь на камеру и боятся, как бы не взорвалась заправка, к которой огонь подобрался почти вплотную.

В Ростовской области разгорелся крупный пожар. Видео © LIFE

Изначально пожар начался в хуторе Ведерников, там горела сухая трава, однако из-за сильного ветра огонь начал быстро распространяться и дошёл до въезда в Константиновск. Теперь там горят постройки, гаражи.

"Языки пламени поднимаются! Просто ужас, смотрите, заправка сзади! Хоть бы людей эвакуировали! Боже мой, что творится! Кошмар какой-то! Господи, да за что это всё нам?" — причитает одна из местных жительниц, снимая разрушительный пожар из окна.

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Ранее Лайф сообщал, что в дачном посёлке под Новосибирском при пожаре в частном доме погибло четыре человека, в том числе двое детей. Когда приехали пожарные, уже обрушились перекрытия. До прибытия пожарных самостоятельно спаслась 54-летняя женщина, она была отправлена в больницу с ожогами.

Обложка ©

LIFE

Николь Вербер

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