Общественные штабы начали мониторить соблюдение прав россиян на этапе агитации

Общественные штабы в регионах провели серию экспертных мероприятий, которые были посвящены оценке первого этапа избирательной кампании — выдвижения и регистрации кандидатов, которые 11 сентября этого года примут участие в едином дне голосования, пишет пресс-служба Независимого общественного мониторинга.

В этом году выборы в законодательные органы власти пройдут в Северной Осетии – Алании, Удмуртской Республике, Краснодарском крае, Пензенской, Саратовской и Сахалинской областях. Глав субъектов будут выбирать в Карелии, Удмуртской Республике, в Бурятии, Марий Эл, а также во Владимирской, Калининградской, Новгородской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Тамбовской, Томской, Ярославской и Кировской областях.

Выборы депутатов пройдут в Карачаево-Черкесии, Туве, Алтайском крае и Республике Алтай, Камчатском и Приморском краях, а также в Омской, Тверской, Кировской, Курской, Псковской и Ярославской областях.

При этом в 7 регионах гражданам будет доступно электронное голосование. В Москве муниципального депутата выберут путём дистанционного голосования на специальной платформе. Всего будет распределена 31 тысяча мандатов и выборных должностей. Эксперты отметили, что кампания проводится в соответствии с законом и на порядке проведения выборов не отразился украинский конфликт.

"Мы наблюдаем патриотический подъём среди населения и надеемся, что политические партии, участие которых в нашем крае усилилось, также продемонстрируют эти тенденции", — подчеркнул руководитель мониторинговой группы Общественного штаба в Приморском крае, член Общественной палаты России Валентин Лабонин.

Кроме того, в помощь наблюдателям были подготовлены обновлённые методические материалы, которые будут представлены 16 августа. Обучающие семинары уже начались. Первый из них прошёл 12 августа в Архангельской области.

"Мы поставили цель подготовить примерно 1000 наблюдателей. Формы обучения разные, это семинары, онлайн-обучение, а также видеоуроки. Нужно качественно подготовить людей, чтобы они были готовы к любым ситуациям. Наблюдатель должен увидеть возможное нарушение и сообщить о нём в соответствующую инстанцию", — пояснил председатель Общественного штаба региона Евгений Шевчук.

В столичном штабе к 11 сентября подготовят около 10 тысяч наблюдателей. Обучение начнётся 24 августа. В Северной Осетии наблюдателей обучают уже с 4 августа. В Алагирском районе и в Краснодарском крае обучение уже завершено.