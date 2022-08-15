"Уральские авиалинии" рассказали о судьбе экипажа севшего на кукурузном поле А321

Весь экипаж самолёта А321, который в 2019 году совершил аварийную посадку прямо на кукурузное поле, по-прежнему работает в "Уральских авиалиниях". Сотрудники компании, предотвратившие авиакатастрофу, вернулись к обычной жизни. Многие из них обзавелись семьёй и детьми, а некоторые продолжили строить карьеру.

"Для Дамира Юсупова, командира воздушного судна, этот день стал по-настоящему судьбоносным: звание Героя России, съёмки фильма о его подвиге, внезапная популярность. Появилось много общественной работы, встреч со студентами и школьниками, участие в различных мероприятиях. Дамир принимает участие в создании художественного фильма "На солнце вдоль рядов кукурузы". Но самое главное — в семье у него недавно произошло пополнение", — говорится в статье "Уральских авиалиний".

Второй пилот, Георгий Мурзин, после произошедшего получил звание Героя России, купил автомобиль, переехал в Московскую область, закрыл ипотеку и занялся устройством личной жизни. Бортпроводники, занимавшиеся эвакуацией пассажиров, были награждены орденами Мужества. Дмитрий Ивлицкий, который прославился благодаря своей фразе: "Идём правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы", уже женился, стал отцом и собирается строить дом. Дмитрий Гончаренко продолжает работать, путешествовать и вести активный образ жизни.