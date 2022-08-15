Шольц: Германия будет работать в направлении введения новых санкций против РФ
Германия будет и дальше работать в направлении введения будущих антироссийских санкций в связи с ситуацией на Украине. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции в Осло в рамках заседания Северного совета.
"Санкции, которые мы уже ввели не только в отношении олигархов и лиц, виновных в войне, но и в отношении российской экономики, очень эффективны. И мы будем продолжать работать в этом направлении", — отметил он.
Ранее Лайф писал, что антироссийские санкции ведут Германию к тяжелейшему экономическому кризису, в связи с чем страну в скором времени охватят протесты небывалой силы. По мнению аналитиков, страны Запада допустили ошибку, когда лихорадочно вводили санкции против "крупнейшей в мире страны, в которой сосредоточено всё сырьё", необходимое миру для нормального развития экономики.
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