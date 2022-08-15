Шольц: Германия будет работать в направлении введения новых санкций против РФ

Германия будет и дальше работать в направлении введения будущих антироссийских санкций в связи с ситуацией на Украине. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции в Осло в рамках заседания Северного совета.

"Санкции, которые мы уже ввели не только в отношении олигархов и лиц, виновных в войне, но и в отношении российской экономики, очень эффективны. И мы будем продолжать работать в этом направлении", — отметил он.