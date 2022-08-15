Опубликовано видео работы российских артиллеристов под Северском
Видео работы российских артиллеристов под Северском снял военный корреспондент RT Игорь Жданов. Журналист отметил, что на кадрах две украинские машины на поле боя пребывают в панике и не знают, куда скрыться.
Кадры работы российских артиллеристов под Северском. Видео © russian.rt.com
"Наша артиллерия гоняет танки ВСУ под Северском. Две украинские машины в панике пытаются выехать из-под обстрела. Белый дым — это аэрозольная маскировка, которая может помочь от высокоточных боеприпасов и абсолютно бесполезна от обычной арты", — объяснил Жданов.
Ранее Лайф писал, что союзные силы РФ, ДНР и ЛНР блокировали Северск с трёх сторон. Посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник отметил, что войска "никто никуда не подгоняет" и лишние силы в районе города "терять никто не собирается".