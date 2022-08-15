Компания Henkel оценила потери от ухода из России и Белоруссии в 184 млн евро

Немецкий производитель бытовой химии Henkel оценил убытки после ухода с российского и белорусского рынков в 184 миллиона евро. Об этом свидетельствуют данные из отчётности группы.

"В свете запланированного прекращения операционной деятельности всех наших подразделений в России и Белоруссии, а также из-за войны и соответствующих санкций мы фиксируем издержки в размере 184 миллионов евро", — говорится в сообщении.

Согласно данным компании, сюда также входят издержки, связанные с репутацией (88 миллионов евро), товарными знаками (почти 15 миллионов евро), собственностью и оборудованием (82 миллиона евро).