Компания Henkel оценила потери от ухода из России и Белоруссии в 184 млн евро
Немецкий производитель бытовой химии Henkel оценил убытки после ухода с российского и белорусского рынков в 184 миллиона евро. Об этом свидетельствуют данные из отчётности группы.
"В свете запланированного прекращения операционной деятельности всех наших подразделений в России и Белоруссии, а также из-за войны и соответствующих санкций мы фиксируем издержки в размере 184 миллионов евро", — говорится в сообщении.
Согласно данным компании, сюда также входят издержки, связанные с репутацией (88 миллионов евро), товарными знаками (почти 15 миллионов евро), собственностью и оборудованием (82 миллиона евро).
Напомним, в начале марта производитель прекратил все инвестиции, рекламные и спонсорские мероприятия в стране в связи с "Операцией Z" на Украине. В апреле же компания Henkel решила прекратить деятельность в России. Она выпускает в том числе чистящие средства "Пемолюкс", Persil, "Пемос", Losk, "Ласка", клей "Момент", косметику и средства гигиены Fa, Taft, Shamtu, средства отделки Ceresit, Metylan.
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