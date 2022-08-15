США уличили в попытке отвлечь внимание России хаосом во "взрывоопасных" точках Европы
Экс-разведчик Риттер уличил США в попытках сеять хаос во "взрывоопасных" точках Европы
Бывший офицер американской разведки Скотт Риттер раскрыл, какие на самом деле цели преследуют США, разжигая множество конфликтов в разных регионах. По его мнению, таким образом Америка хочет переключить внимание России и осложнить обстановку на Украине.
Предчувствуя, что конфликт в Незалежной развивается не по плану, США хотят "создать хаос" в других "потенциально взрывоопасных" точках Европы, в частности в Косове. Так американские власти надеются осложнить жизнь России, которая при изменении геополитической обстановки на континенте может начать вносить изменения в свои планы, считает Риттер.
"Всё это ещё раз доказывает, что американские власти нисколько не задумываются о мире и стабильности в Европе, их интересует лишь получение дешёвых политических очков", — подчеркнул экс-офицер.
Ранее бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер предрёк президенту Украины Владимиру Зеленскому трагический конец. Он считает, что в скором времени в Незалежной может произойти государственный переворот. Причём немаловажную роль в этом играет и потеря Зеленским поддержки со стороны западных лидеров. Многие политики уже перестают верить в образ героя, созданный для лидера Украины, и отказываются предоставлять Киеву помощь.
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