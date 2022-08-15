Бывший офицер американской разведки Скотт Риттер раскрыл, какие на самом деле цели преследуют США, разжигая множество конфликтов в разных регионах. По его мнению, таким образом Америка хочет переключить внимание России и осложнить обстановку на Украине.

Предчувствуя, что конфликт в Незалежной развивается не по плану, США хотят "создать хаос" в других "потенциально взрывоопасных" точках Европы, в частности в Косове. Так американские власти надеются осложнить жизнь России, которая при изменении геополитической обстановки на континенте может начать вносить изменения в свои планы, считает Риттер.

"Всё это ещё раз доказывает, что американские власти нисколько не задумываются о мире и стабильности в Европе, их интересует лишь получение дешёвых политических очков", — подчеркнул экс-офицер.