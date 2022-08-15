Глава Пентагона Остин заразился ковидом

Результат теста министра обороны США Ллойда Остина на ковид оказался положительным. Из-за этого он уходит на самоизоляцию, но продолжит выполнять свои обязанности в дистанционном режиме.

"Сегодня утром мой тест на COVID-19 показал положительный результат. У меня слабовыраженные симптомы, и я буду находиться дома на карантине в течение следующих пяти дней", — говорится в письменном заявлении главы Пентагона.

Тест главы американского оборонного ведомства на ковид показывает положительный результат уже второй раз в этом году. Прежде Остин переболел коронавирусом в январе. Тогда врачи сказали ему, что его симптомы были бы более серьёзными, если бы он не привился. Остин уже дважды ревакцинировался.