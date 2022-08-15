Глава Пентагона Остин заразился ковидом
Результат теста министра обороны США Ллойда Остина на ковид оказался положительным. Из-за этого он уходит на самоизоляцию, но продолжит выполнять свои обязанности в дистанционном режиме.
"Сегодня утром мой тест на COVID-19 показал положительный результат. У меня слабовыраженные симптомы, и я буду находиться дома на карантине в течение следующих пяти дней", — говорится в письменном заявлении главы Пентагона.
Тест главы американского оборонного ведомства на ковид показывает положительный результат уже второй раз в этом году. Прежде Остин переболел коронавирусом в январе. Тогда врачи сказали ему, что его симптомы были бы более серьёзными, если бы он не привился. Остин уже дважды ревакцинировался.
Ранее Лайф писал, что глава американской транснациональной фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла заразился ковидом. Он несколько раз прививался препаратом Pfizer-BioNTech, однако и это не помогло ему уберечься от вируса.
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ТАСС / EPA / TOMS KALNINS