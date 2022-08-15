Самолёт ВВС Великобритании нарушил границу России в районе мыса Святой Нос
Британский самолёт радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) нарушил государственную границу России неподалёку от мыса Святой Нос. На его перехват был поднят истребитель МиГ-31БМ, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Дежурными силами ПВО над акваторией Баренцева моря обнаружена неизвестная воздушная цель, которая направлялась в сторону российской государственной границы. Для пресечения нарушения государственной границы из состава дежурных по ПВО сил был поднят истребитель МиГ-31БМ, который идентифицировал его как самолёт радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 ВВС Великобритании", — отметили в ведомстве.
В Минобороны уточнили, что воздушная цель нарушила границу России в районе мыса Святой Нос. В итоге самолёт-разведчик был вытеснен за пределы воздушных рубежей РФ действиями экипажа российского истребителя.
Напомним, что в июне прошлого года британский эсминец Defender нарушил морскую границу РФ в районе мыса Фиолент в Крыму. Российский военный корабль сделал несколько предупредительных выстрелов, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по ходу движения судна. В Минобороны Великобритании заявили, что их корабль двигался в территориальных водах Украины. Там также добавили, что экипаж эсминца не фиксировал стрельбы поблизости. Однако журналист Би-би-си, находившийся на корабле, утверждает обратное.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ