Самолёт ВВС Великобритании нарушил границу России в районе мыса Святой Нос

Британский самолёт радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) нарушил государственную границу России неподалёку от мыса Святой Нос. На его перехват был поднят истребитель МиГ-31БМ, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Дежурными силами ПВО над акваторией Баренцева моря обнаружена неизвестная воздушная цель, которая направлялась в сторону российской государственной границы. Для пресечения нарушения государственной границы из состава дежурных по ПВО сил был поднят истребитель МиГ-31БМ, который идентифицировал его как самолёт радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 ВВС Великобритании", — отметили в ведомстве.