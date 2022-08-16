Из-под завалов в ереванском ТЦ извлекли погибшего ребёнка
Жертвами взрыва в ТЦ "Сурмалу" в Ереване стали 15 человек, среди них ребёнок
Пресс-служба МЧС Армении сообщила об увеличении количества погибших при взрыве на ереванском оптовом рынке "Сурмалу": спасатели извлекли тела уже 15 человек.
"В ходе спасательных работ сотрудники МЧС обнаружили тела 15 человек, в том числе ребёнка, — говорится в сообщении ведомства.
Неопознанными остаются тела девяти жертв. Также сообщается, что 18 человек, включая гражданку России, считаются пропавшими без вести.
15 августа пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян сообщал, что спасатели, работающие на территории ТЦ "Сурмалу", услышали голос из-под завалов. Сейчас они ищут, откуда он мог исходить.
Сообщения о найденных в завалах ереванского рынка телах поступают вторые сутки, накануне вечером извлекли ещё одного погибшего. По предыдущим сообщениям, погибших было десять. Ранено в результате ЧП 60 человек. Также спасателям удалось обнаружить живыми шесть человек, которые считались пропавшими без вести.
ТАСС / AP / Vahram Baghdasarya