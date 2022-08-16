Из-под завалов в ереванском ТЦ извлекли погибшего ребёнка

Пресс-служба МЧС Армении сообщила об увеличении количества погибших при взрыве на ереванском оптовом рынке "Сурмалу": спасатели извлекли тела уже 15 человек.

"В ходе спасательных работ сотрудники МЧС обнаружили тела 15 человек, в том числе ребёнка, — говорится в сообщении ведомства.

Неопознанными остаются тела девяти жертв. Также сообщается, что 18 человек, включая гражданку России, считаются пропавшими без вести.