"Спорт-Экспресс" раскрыл зарплату Дзюбы в турецком "Адана Демирспор"

Российский нападающий Артём Дзюба будет получать в турецком ФК "Адана Демирспор" оклад в размере полутора миллионов евро в год. Этими данными делится "Спорт-Экспресс".

По данным газеты, 33-летний Дзюба близок к переходу в турецкий клуб. Другие подробности предложенного контракта пока не известны. При этом ранее сообщалось, что форвард претендует на зарплату в 1,8 млн евро. У Дзюбы имелся вариант и с "Истанбулом", но на меньший оклад.