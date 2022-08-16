"Спорт-Экспресс" раскрыл зарплату Дзюбы в турецком "Адана Демирспор"
Российский нападающий Артём Дзюба будет получать в турецком ФК "Адана Демирспор" оклад в размере полутора миллионов евро в год. Этими данными делится "Спорт-Экспресс".
По данным газеты, 33-летний Дзюба близок к переходу в турецкий клуб. Другие подробности предложенного контракта пока не известны. При этом ранее сообщалось, что форвард претендует на зарплату в 1,8 млн евро. У Дзюбы имелся вариант и с "Истанбулом", но на меньший оклад.
Ранее Дзюба прибыл в расположение "Рубина", здесь спортсмен намерен поддерживать форму, пока не перейдёт в новый клуб. Напомним, форвард покинул "Зенит", за который выступал с 2015 года. В составе петербуржцев он провёл 249 матчей, в которых забил 108 голов и отдал 70 результативных передач.
ТАСС / НБ / Валентина Певцова