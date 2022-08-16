Стала известна дата выхода десятого фильма кинофраншизы "Пила"

Американские кинокомпании Lionsgate и Twisted Pictures объявили, что десятая часть кинофраншизы "Пила" выйдет на экраны 27 октября 2023 года. Стоимость картины составит один миллиард долларов, сообщает Variety.

Как уточняет издание, режиссёром фильма выступит Кевин Гротерт, который был монтажёром первых пяти фильмов серии "Пила", а также "Пилы-8". Его режиссёрским дебютом стал фильм "Пила-6", который был выпущен 23 октября 2009 года.

Создатели держат в секрете сюжет новой картины, однако обещают, что фильм "захватит сердца и другие части тел фанатов совершенно новыми хитроумными ловушками и новыми загадками, которые нужно разгадать".

Продюсеры франшизы Марк Бург и Орен Коулс заявили, что прислушиваются к мнению зрителей и стараются создать фильм, который понравится и поклонникам "Пилы", и любителям ужасов. Более подробную информацию о картине обещали раскрыть в ближайшее время.