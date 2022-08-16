Стала известна дата выхода десятого фильма кинофраншизы "Пила"
Variety: Выход десятой части кинофраншизы "Пила" запланирован на октябрь 2023 года
Американские кинокомпании Lionsgate и Twisted Pictures объявили, что десятая часть кинофраншизы "Пила" выйдет на экраны 27 октября 2023 года. Стоимость картины составит один миллиард долларов, сообщает Variety.
Как уточняет издание, режиссёром фильма выступит Кевин Гротерт, который был монтажёром первых пяти фильмов серии "Пила", а также "Пилы-8". Его режиссёрским дебютом стал фильм "Пила-6", который был выпущен 23 октября 2009 года.
Создатели держат в секрете сюжет новой картины, однако обещают, что фильм "захватит сердца и другие части тел фанатов совершенно новыми хитроумными ловушками и новыми загадками, которые нужно разгадать".
Продюсеры франшизы Марк Бург и Орен Коулс заявили, что прислушиваются к мнению зрителей и стараются создать фильм, который понравится и поклонникам "Пилы", и любителям ужасов. Более подробную информацию о картине обещали раскрыть в ближайшее время.
Ранее Лайф рассказывал, что стали известны даты и порядок выхода фильмов пятой фазы вселенной Marvel. Так, большинство премьер запланированы на 2023 год. А в 2025 году ожидаются две новые части "Мстителей". Фильмы получили названия "Династия Канга" (выйдет в прокат 2 мая) и "Секретные волны" (7 ноября).