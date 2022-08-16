МЧС: Сильный пожар в ростовской станице перекинулся на 32 жилых дома
Лесной пожар на 10 гектарах в Усть-Донецком районе Ростовской области за несколько часов перекинулся на 32 строения в станице Верхнекундрюченской. Как сообщает ГУ МЧС РФ по региону, его площадь выросла до 124 гектаров.
Со стихией сейчас борются 300 пожарных.
Ранее сообщалось, что пожар перекинулся через минерализованные полосы шириной 10 метров на дома, их количество на тот момент требовало уточнения. Тушение лесного пожара осложняется жаркой погодой и сильным ветром с порывами свыше 30 м/с.
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Telegram / ГУ МЧС по Ростовской области