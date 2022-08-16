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16 августа, 02:09

МЧС: Сильный пожар в ростовской станице перекинулся на 32 жилых дома

Лесной пожар на 10 гектарах в Усть-Донецком районе Ростовской области за несколько часов перекинулся на 32 строения в станице Верхнекундрюченской. Как сообщает ГУ МЧС РФ по региону, его площадь выросла до 124 гектаров.

Со стихией сейчас борются 300 пожарных.

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Ранее сообщалось, что пожар перекинулся через минерализованные полосы шириной 10 метров на дома, их количество на тот момент требовало уточнения. Тушение лесного пожара осложняется жаркой погодой и сильным ветром с порывами свыше 30 м/с.

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Telegram / ГУ МЧС по Ростовской области

Дмитрий Алексиевич

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