В польских СМИ собрались скрыть поражение Украины в спецоперации
Myśl Polska: СМИ Польши подадут поражение Украины в спецоперации как победу Киева
Польский политолог Конрад Ренкас утверждает, что СМИ его страны представят поражение Украины в российской спецоперации как стратегическую победу Киева. Такое мнение он высказал в материале для газеты Myśl Polska. Как полагает специалист, вся информация в местных изданиях, касающаяся поражений ВСУ, продолжит подвергаться цензуре.
"Даже окончательное поражение киевских властей в этом ненужном конфликте всё равно будет представлено как их стратегическая победа", — убеждён Ренкас.
По словам автора, пропаганда в СМИ Польши уже становится неэффективной, особенно на фоне снижения числа поляков, верящих в "опасные сказки о неизбежной победе Киева". Иначе говоря, полагает эксперт, любой исход украинского конфликта, любые условия перемирия польские СМИ представят как "небывалое поражение России".
"Иначе быть не может — и точка!" — пишет Ренкас.
Напомним, ранее Александр Лукашенко назвал страну, которая готова "оттяпать" часть Украины, а Белоруссию проглотить целиком. Этим государством является именно Польша, белорусский лидер охарактеризовал её как "самую агрессивную страну".
ТАСС / Станислав Красильников