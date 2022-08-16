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Регион
Опубликовано 16 августа 2022, 01:27
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В польских СМИ собрались скрыть поражение Украины в спецоперации

Myśl Polska: СМИ Польши подадут поражение Украины в спецоперации как победу Киева

Польский политолог Конрад Ренкас утверждает, что СМИ его страны представят поражение Украины в российской спецоперации как стратегическую победу Киева. Такое мнение он высказал в материале для газеты Myśl Polska. Как полагает специалист, вся информация в местных изданиях, касающаяся поражений ВСУ, продолжит подвергаться цензуре.

"Даже окончательное поражение киевских властей в этом ненужном конфликте всё равно будет представлено как их стратегическая победа", — убеждён Ренкас.

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По словам автора, пропаганда в СМИ Польши уже становится неэффективной, особенно на фоне снижения числа поляков, верящих в "опасные сказки о неизбежной победе Киева". Иначе говоря, полагает эксперт, любой исход украинского конфликта, любые условия перемирия польские СМИ представят как "небывалое поражение России".

"Иначе быть не может — и точка!" — пишет Ренкас.

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Напомним, ранее Александр Лукашенко назвал страну, которая готова "оттяпать" часть Украины, а Белоруссию проглотить целиком. Этим государством является именно Польша, белорусский лидер охарактеризовал её как "самую агрессивную страну".

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ТАСС / Станислав Красильников

Дмитрий Алексиевич
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