Польский политолог Конрад Ренкас утверждает, что СМИ его страны представят поражение Украины в российской спецоперации как стратегическую победу Киева. Такое мнение он высказал в материале для газеты Myśl Polska. Как полагает специалист, вся информация в местных изданиях, касающаяся поражений ВСУ, продолжит подвергаться цензуре.

"Даже окончательное поражение киевских властей в этом ненужном конфликте всё равно будет представлено как их стратегическая победа", — убеждён Ренкас.

По словам автора, пропаганда в СМИ Польши уже становится неэффективной, особенно на фоне снижения числа поляков, верящих в "опасные сказки о неизбежной победе Киева". Иначе говоря, полагает эксперт, любой исход украинского конфликта, любые условия перемирия польские СМИ представят как "небывалое поражение России".

"Иначе быть не может — и точка!" — пишет Ренкас.