Заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий предупреждает, что приезд миссии экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС через Киев является небезопасным, поскольку для этого придётся пересекать линию фронта.

"Представьте себе, что значит через Киев. Это значит, что на ЗАЭС они будут заезжать через линию фронта. Это огромный риск, с учётом того, что Украинские вооружённые силы — это неоднородные вооружённые формирования", — цитирует слова Вишневецкого РИА "Новости".

Дипломат добавил, что сторону Киева представляют не только профессиональные военные, но также участники теробороны и нацбатальоны, не подчиняющиеся Минобороны страны. Эти люди, по словам Вишневецкого, способны на любую провокацию: если бы делегация МАГАТЭ поехала через линию фронта, "с ней могло бы произойти что угодно".