В Литве заявили об иссякшем санкционном аппетите Европы

Аппетит Евросоюза в отношении дополнительных санкций против России иссяк. Это признал глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

"Я думаю, что аппетит в отношении дополнительных санкций иссяк. Многие европейские страны с тревогой смотрят на предстоящую зиму, ведь речь идёт о ценах на газ и энергоносители", — сказал литовский министр в интервью немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle*, отвечая на вопрос, есть ли в арсенале ЕС новые антироссийские рестрикции.

Ландсбергис выразил мнение, что "всё будет не так плохо, как ожидается". Он выразил надежду, что европейцы смогут вернуться к усилению давления на Москву, когда станет ясно, что Европа в состоянии справиться с ситуацией в сфере энергоносителей. Коснулся глава МИД Литвы и вопроса транзита в Калининград, заметив, что Вильнюс хотел бы в первую очередь сохранить первоначальную позицию Брюсселя.

"И мы считаем, что это было справедливо. Но мы полагаем, что и у России есть причины для доставки товаров в Калининград... Вы знаете, это ни в коем случае не должно быть европейским вопросом. Это российский вопрос. Это не европейская проблема. В любом случае после долгих раздумий решение было изменено", — сказал литовский чиновник.

Спикер парламента Венгрии Ласло Кёвер заявил ранее, что санкционная политика лидеров стран Евросоюза в отношении России является полностью ошибочной. В ходе выступления на фестивале традиций гуннов и тюрков "Курултай" политик предупредил, что власти в результате добьются только того, что "разнесут в прах всю европейскую экономику".