Глава ФБР попался на растрате

Члены Палаты представителей США потребовали от директора Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофера Рэя отчитаться об использовании им правительственных самолётов для личных поездок. Как говорится в письме законодателей, главу силовиков заподозрили в злоупотреблении средствами налогоплательщиков.

"В свете недавней публикации газеты New York Post о том, что вы покинули слушания в Сенате досрочно, чтобы полететь на самолёте ФБР в личный отпуск, у нас возникли вопросы по поводу того, надлежащим ли образом вы возмещаете налогоплательщикам средства за использование правительственного самолёта в личных целях", — приводит РИА "Новости" текст письма.

Документ описывает как минимум несколько подобных случаев. К примеру, упоминается, что недавно Рэй в течение часа с лишним использовал один из бортов бюро, предназначенных для борьбы с террористами, чтобы совершить полёт к своей загородной резиденции в Саранак-Лейке (поселение в штате Нью-Йорк). Такие же поездки были совершены 2 и 5 июня.

Все расходы при использовании правительственных самолётов в личных целях должны быть возмещены чиновниками, поэтому Рэй обязан представить Конгрессу документы, подтверждающие компенсационные выплаты в финансовый отдел ведомства за совершённые личные поездки.