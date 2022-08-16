Число погибших при взрыве на рынке в Ереване увеличилось до 10

Тела ещё двух погибших были извлечены из-под завалов на ереванском оптовом рынке "Сурмалу", где 14 августа произошёл взрыв. Об этом заявил пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян.

"Спасатели извлекли из-под развалин ещё два тела погибших при взрыве. На данный момент у нас уже десять погибших", — написал представитель ведомства в соцсетях.

15 августа Костанян сообщал, что спасатели, работающие на территории ТЦ "Сурмалу", услышали голос из-под завалов. Сейчас они ищут, откуда мог исходить голос.