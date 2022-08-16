Число погибших при взрыве на рынке в Ереване увеличилось до 10
Тела ещё двух погибших были извлечены из-под завалов на ереванском оптовом рынке "Сурмалу", где 14 августа произошёл взрыв. Об этом заявил пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян.
"Спасатели извлекли из-под развалин ещё два тела погибших при взрыве. На данный момент у нас уже десять погибших", — написал представитель ведомства в соцсетях.
15 августа Костанян сообщал, что спасатели, работающие на территории ТЦ "Сурмалу", услышали голос из-под завалов. Сейчас они ищут, откуда мог исходить голос.
Сообщения о найденных телах в завалах ереванского рынка поступают вторые сутки, накануне вечером извлекли ещё одного погибшего человека. По последним сообщениям, погибших было восемь. Всего же в результате ЧП ранено 60 человек. Также спасателям удалось обнаружить живыми шесть человек, которые считались пропавшими без вести. Сейчас остаётся неизвестной судьба 17 человек. Один из них — россиянин.
ТАСС / АР / Vahram Baghdasaryan