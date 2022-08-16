Урожай британских фермеров гниёт в полях

Национальный союз фермеров Великобритании заявил, что на британских полях за первые шесть месяцев 2022 года мог сгнить урожай овощей и фруктов на сумму более 60 млн фунтов стерлингов (73 млн долларов). Об этом со ссылкой на проведённый организацией опрос сообщает Bloomberg.

Около 200 производителей в секторах садоводства и овощеводства потеряли свыше 22 млн фунтов стерлингов (27 млн долларов) из-за нехватки рабочей силы для сбора урожая. Так как опрошенные составляют только треть от всех занятых в этих секторах, то союз фермеров допустил, что общая сумма ущерба за первую половину 2022 года достигает примерно 60 млн фунтов стерлингов.

"Это не что иное, как издевательство: качественная, питательная пища тратится впустую в то время, когда семьи по всей стране с трудом сводят концы с концами из-за резкого роста стоимости жизни", — цитирует агентство слова вице-президента Национального союза фермеров Тома Брэдшоу.

Исследование показало также, что производители ожидают сокращения производства на 4,4% в 2023 году.